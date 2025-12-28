USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Второй шанс азербайджанским ветеранам

Эльнур Мамедов, отдел экономики
04:41 608

Министерство труда и социальной защиты населения подвело годовые итоги реализации «Программы обеспечения занятости членов семей шехидов и участников 44-дневной войны».

Для социального блока правительства Азербайджанской Республики это направление остается одним из ключевых элементов государственной политики поддержки населения. За весь послевоенный период, начиная с 2020 года, различными мерами помощи были охвачены 106 тысяч граждан страны. В их адрес было назначено 120 тысяч ежемесячных социальных выплат, а также профинансировано 25 тысяч единовременных пособий.

Образ ветерана с инвалидностью, прошедшего сквозь горнило войны, хорошо известен, благодаря шедеврам мирового кино от «Охотника на оленей» до «Форрест Гампа». Однако за художественными метафорами, как правило, скрыта суровая реальность

Риск оказаться за чертой бедности является одним из наиболее чувствительных социально-экономических маркеров, особенно четко разделяющих людей с инвалидностью и без нее. Международная статистика подтверждает, что даже в развитых странах мира доля граждан с инвалидностью, находящихся в зоне бедности, остается довольно высокой. Так, в странах Евросоюза этот показатель варьируется от 13,6 процента в Словакии до 44,4 процента в Эстонии. Если же говорить о бывших военнослужащих, получивших инвалидность в результате боевых действий, то ситуация становится еще более сложной и уязвимой.

Образ ветерана с инвалидностью, прошедшего сквозь горнило войны, хорошо известен, благодаря шедеврам мирового кино от «Охотника на оленей» до «Форрест Гампа». Однако за художественными метафорами, как правило, скрыта суровая реальность: проблемы таких людей не сводятся исключительно к размеру материальных выплат или доступу к медицинской помощи. Ветеранам, прошедшим через войны, необходимо не только протезирование и материальная поддержка, но и возвращение к активной жизни, ощущение своей востребованности, уверенность в будущем и возможность строить долгосрочные планы.

Азербайджанская система социальной защиты имела определенный опыт подобной работы еще по итогам Первой Карабахской войны, когда стране пришлось решать задачи реабилитации ветеранов и интеграции большого числа беженцев. После победной кампании 2020 года эти вызовы возникли вновь, хотя и в иных масштабах. На основе поручений президента Ильхама Алиева был сформирован и реализован масштабный пакет социальной поддержки членов семей шехидов и участников войны, охватывающий сразу несколько направлений.

Несмотря на сложность поставленных задач, социальная система страны сумела за этот период заметно снизить барьеры на рынке труда, расширив возможности трудовой занятости для ветеранов и граждан с инвалидностью, улучшить физическую доступность городской среды, создать специальные образовательные программы для повышения квалификации и профессионального перезапуска, а также внедрить долгосрочные механизмы социальных выплат. Последний фактор имеет особое значение, поскольку снижает страх потери пенсий и пособий в случае трудоустройства и тем самым укрепляет психологическую и социальную уверенность людей. В совокупности эти меры способствовали среди соискателей работы с инвалидностью росту мотивации к активной жизни и предпринимательской деятельности.

На основе поручений президента Ильхама Алиева был сформирован и реализован масштабный пакет социальной поддержки членов семей шехидов и участников войны, охватывающий сразу несколько направлений

К завершению 2025 года были достигнуты конкретные и измеримые результаты. Существенно расширена программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с военной инвалидностью. Благодаря пятикратному увеличению финансирования, им было предоставлено 6900 квартир и частных домов, а также 567 автомобилей. В послевоенный период 106 тысячам граждан данной категории были назначены 120 тысяч ежемесячных социальных выплат по различным основаниям, а 25 тысяч человек получили единовременную материальную помощь.

Значительные результаты достигнуты и в сфере занятости. За пять лет, минувших после Победы в 44-дневной войне, рабочими местами были обеспечены 27,8 тысячи участников войны, включая молодежь из семей шехидов, потерявших кормильца. Из этого числа 13,3 тысячи человек были вовлечены в программы самозанятости, что позволило им не только получить доход, но и обрести устойчивую экономическую самостоятельность.

Особого внимания заслуживает направление реабилитации. В отчетный период Министерство труда и социальной защиты населения предоставило 2371 человеку с инвалидностью, полученной в результате войны, 82 тысячи различных средств реабилитации. В том числе, 494 военнослужащим, потерявшим конечности, были выданы 612 высокотехнологичных протезов последнего поколения от ведущих мировых производителей. Эти протезы, отличающиеся высокой функциональностью и адаптивностью, дали многим возможность вернуться к активной повседневной жизни.

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило 2371 человеку с инвалидностью, полученной в результате войны, 82 тысячи различных средств реабилитации

Для снижения последствий так называемого поствоенного синдрома и укрепления психологической устойчивости были реализованы масштабные программы социально-психологической поддержки. Для 11 тысяч ветеранов и членов семей шехидов проведено более 80 тысяч мероприятий, включая адаптационные курсы, индивидуальные консультации и системную работу специалистов-психологов.

В целом за пять лет программами послевоенной поддержки были охвачены 132 тысячи человек, которым предоставлено около 400 тысяч различных услуг. За сухими цифрами стоит колоссальный объем работы по формированию в Азербайджане социальной среды, соответствующей статусу страны-победителя. Эта система складывается из таких элементов, как достойные пенсии и пособия, разнообразные программы занятости, образовательные инициативы, а также система увековечивания таких новых памятных пространств и символов, как недавно открытый президентом Алиевым Парк Победы в Ханкенди.

Если же перейти от общего к частному и посмотреть на конкретные судьбы ветеранов, становится очевидно, что во многом их мотивацию к активной жизни и личным достижениям определяет именно окружающая социальная среда. Люди видят и чувствуют, что их подвиг и вклад не забыты, что их усилия и жертвы вписаны в историю страны не формально, а по существу.

За прошедшие пять лет Азербайджан совершил качественный переход от преимущественно медицинского подхода к реабилитации ветеранов к социальной модели, в рамках которой речь идет не только о восстановлении трудоспособности, но и о полном возвращении человеку всех социальных прав, возможностей и перспектив гражданина победившего государства.

