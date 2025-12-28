Второй шанс азербайджанским ветеранам

Министерство труда и социальной защиты населения подвело годовые итоги реализации «Программы обеспечения занятости членов семей шехидов и участников 44-дневной войны». Для социального блока правительства Азербайджанской Республики это направление остается одним из ключевых элементов государственной политики поддержки населения. За весь послевоенный период, начиная с 2020 года, различными мерами помощи были охвачены 106 тысяч граждан страны. В их адрес было назначено 120 тысяч ежемесячных социальных выплат, а также профинансировано 25 тысяч единовременных пособий.

Риск оказаться за чертой бедности является одним из наиболее чувствительных социально-экономических маркеров, особенно четко разделяющих людей с инвалидностью и без нее. Международная статистика подтверждает, что даже в развитых странах мира доля граждан с инвалидностью, находящихся в зоне бедности, остается довольно высокой. Так, в странах Евросоюза этот показатель варьируется от 13,6 процента в Словакии до 44,4 процента в Эстонии. Если же говорить о бывших военнослужащих, получивших инвалидность в результате боевых действий, то ситуация становится еще более сложной и уязвимой. Образ ветерана с инвалидностью, прошедшего сквозь горнило войны, хорошо известен, благодаря шедеврам мирового кино от «Охотника на оленей» до «Форрест Гампа». Однако за художественными метафорами, как правило, скрыта суровая реальность: проблемы таких людей не сводятся исключительно к размеру материальных выплат или доступу к медицинской помощи. Ветеранам, прошедшим через войны, необходимо не только протезирование и материальная поддержка, но и возвращение к активной жизни, ощущение своей востребованности, уверенность в будущем и возможность строить долгосрочные планы. Азербайджанская система социальной защиты имела определенный опыт подобной работы еще по итогам Первой Карабахской войны, когда стране пришлось решать задачи реабилитации ветеранов и интеграции большого числа беженцев. После победной кампании 2020 года эти вызовы возникли вновь, хотя и в иных масштабах. На основе поручений президента Ильхама Алиева был сформирован и реализован масштабный пакет социальной поддержки членов семей шехидов и участников войны, охватывающий сразу несколько направлений. Несмотря на сложность поставленных задач, социальная система страны сумела за этот период заметно снизить барьеры на рынке труда, расширив возможности трудовой занятости для ветеранов и граждан с инвалидностью, улучшить физическую доступность городской среды, создать специальные образовательные программы для повышения квалификации и профессионального перезапуска, а также внедрить долгосрочные механизмы социальных выплат. Последний фактор имеет особое значение, поскольку снижает страх потери пенсий и пособий в случае трудоустройства и тем самым укрепляет психологическую и социальную уверенность людей. В совокупности эти меры способствовали среди соискателей работы с инвалидностью росту мотивации к активной жизни и предпринимательской деятельности.

К завершению 2025 года были достигнуты конкретные и измеримые результаты. Существенно расширена программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с военной инвалидностью. Благодаря пятикратному увеличению финансирования, им было предоставлено 6900 квартир и частных домов, а также 567 автомобилей. В послевоенный период 106 тысячам граждан данной категории были назначены 120 тысяч ежемесячных социальных выплат по различным основаниям, а 25 тысяч человек получили единовременную материальную помощь. Значительные результаты достигнуты и в сфере занятости. За пять лет, минувших после Победы в 44-дневной войне, рабочими местами были обеспечены 27,8 тысячи участников войны, включая молодежь из семей шехидов, потерявших кормильца. Из этого числа 13,3 тысячи человек были вовлечены в программы самозанятости, что позволило им не только получить доход, но и обрести устойчивую экономическую самостоятельность. Особого внимания заслуживает направление реабилитации. В отчетный период Министерство труда и социальной защиты населения предоставило 2371 человеку с инвалидностью, полученной в результате войны, 82 тысячи различных средств реабилитации. В том числе, 494 военнослужащим, потерявшим конечности, были выданы 612 высокотехнологичных протезов последнего поколения от ведущих мировых производителей. Эти протезы, отличающиеся высокой функциональностью и адаптивностью, дали многим возможность вернуться к активной повседневной жизни.