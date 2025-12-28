USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Константиновка истекает кровью

04:50 774

Хомс (Сирия). Жители города вышли на протесты после теракта в мечети Имама Али. В результате теракта погибли 8 человек

Наблус (Западный берег). Мальчик размахивает палестинским флагом над руинами своего дома

Константиновка (Украина). Жилой район прифронтового города сильно поврежден из-за российских атак

Гаосюн (Тайвань). В музее Будды прошло межрелигиозное мероприятие, объединяющее представителей разных религий

Нью-Дели (Индия). Мужчина ищет пригодные к использованию предметы в реке Ямуна в условиях густого смога

Калифорния (США). Грузовики скопились во время сильного снегопада возле перевала Доннер

Москва (Россия). Снежная погода

Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 775
Второй шанс азербайджанским ветеранам
Второй шанс азербайджанским ветеранам наш комментарий
04:41 611
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 1207
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 5713
Трамп будет давить на Зеленского, а Путин требовать капитуляции
Трамп будет давить на Зеленского, а Путин требовать капитуляции тот самый Пол Гобл комментирует для haqqin.az
03:06 749
Пезешкиан о войне с США и Израилем — и о сближении с Азербайджаном
Пезешкиан о войне с США и Израилем — и о сближении с Азербайджаном
27 декабря 2025, 22:40 3545
Перед встречей с Трампом: Зеленский собирает союзников
Перед встречей с Трампом: Зеленский собирает союзников обновлено 01:26
01:26 1113
Украина копит силы для контрштурма
Украина копит силы для контрштурма
27 декабря 2025, 23:53 2286
«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов
«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов
00:28 2046
Рецепт победы Украины от американского генерала
Рецепт победы Украины от американского генерала
00:16 2385
Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями
Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями видео
27 декабря 2025, 23:35 3156

