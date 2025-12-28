Константиновка истекает кровью

Хомс (Сирия). Жители города вышли на протесты после теракта в мечети Имама Али. В результате теракта погибли 8 человек
Наблус (Западный берег). Мальчик размахивает палестинским флагом над руинами своего дома
Константиновка (Украина). Жилой район прифронтового города сильно поврежден из-за российских атак
Гаосюн (Тайвань). В музее Будды прошло межрелигиозное мероприятие, объединяющее представителей разных религий
Нью-Дели (Индия). Мужчина ищет пригодные к использованию предметы в реке Ямуна в условиях густого смога
Калифорния (США). Грузовики скопились во время сильного снегопада возле перевала Доннер
Москва (Россия). Снежная погода