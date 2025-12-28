Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа

USD 1.7000
Делегация Украины прибыла в США для участия во встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил об этом в соцсети X, написав: «Добрый вечер, Флорида!» Кислица подкрепил свой текст фотографией самолета с фамилией президента США на фюзеляже.

Накануне Владимир Зеленский назвал состав переговорной группы Украины, в которую вошли: секретарь СНБО Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

В то же время в Белом доме сообщили, что встреча президентов США и Украины 28 декабря перенесена с 15:00 на 13:00 по местному времени (с 00:00 на 22:00 по Баку). Там уточнили, что переговоры пройдут в городе Палм-Бич, где находится частная резиденция Дональда Трампа.

Как сообщал президент США, на встрече с Владимиром Зеленским они обсудят новую версию «мирного плана» из 20 пунктов. Президент Украины говорил, что стороны затронут в том числе вопросы гарантий безопасности и территориальных споров.

Ранее в субботу президент Украины назвал пять тематических блоков, о которых идет речь в переговорах по «мирному плану» и которые он хочет обсудить с Трампом на встрече: «Мы обсуждаем гарантии безопасности Украина-Соединенные Штаты. Это один документ. Мы обсуждаем также гарантии безопасности с Европой. Мы обсуждаем военное измерение. Это часть гарантий безопасности».

Четвертым блоком он упомянул «план благосостояния, в котором будет еще много разных документов», в рамках которого обсуждается привлечение на восстановление Украины до 800 млрд долларов и создание ряда фондов. «И пятое, то, что мы хотим обсудить с президентом – это план последовательных действий. То есть мы хотим предложить шаг за шагом, как можно сделать так, чтобы все те планы, о которых я уже сказал, реально заработали. Они, безусловно, проговорят все это с русскими, и будем иметь feedback (обратную связь – ред.)», – заявил Зеленский.

