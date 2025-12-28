Лавров грозит «сокрушительным ответом»

При этом он сказал, что «если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным». Лавров напомнил, что «об этом неоднократно публично говорил президент России Владимир Путин».

«Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», - заявил Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

Военные контингенты из Европы в случае их появления в Украине станут «законной целью» для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

По утверждению Лаврова, «амбиции (европейских политиков) буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко. Чем иначе объяснить продолжающиеся в Европе разговоры о направлении на Украину воинских контингентов в формате «коалиции желающих». Мы уже сто раз заявляли, что в таком случае они станут законной целью для наших вооруженных сил».

В середине декабря лидеры ведущих стран Европы выступили с заявлением, в котором говорится, что гарантии безопасности для Киева должны предусматривать создание возглавляемых Европой многонациональных сил для Украины. Министр обороны Великобритании Джон Хили затем заявил, что страны - участницы «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих войск в преддверии возможной отправки в Украину.