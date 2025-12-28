USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»

09:55 685

В воскресенье утром премьер-министр Биньямин Нетаньяху вылетит в Соединенные Штаты для встречи с президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

По сообщению израильского «Канал 7», ожидается, что в рамках встречи Нетаньяху представит Трампу «доказательства успешного восстановления» Ираном своей программы баллистических ракет и попросит «зеленый свет» для возможных военных действий. Кроме того, передает издание, Нетаньяху даст понять американскому президенту, что Израиль не согласится перейти ко второму этапу плана по сектору Газа, пока ХАМАС не разоружится.

Помимо встречи с Трампом в понедельник, премьер-министр Израиля, ожидается, проведет несколько дополнительных встреч с госсекретарем США Марко Рубио и еврейской общиной в Майами.

Согласно утверждению NBC, Израиль считает, что Иран восстанавливает свои производственные мощности, поврежденные в результате предыдущих атак, а также работает над восстановлением своих систем ПВО.

Ранее президент США подтвердил в интервью Politico, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приедет в США для встречи с ним. По данным Axios, Трамп встретится с Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 29 декабря. Чиновники Белого дома рассказали изданию, что встреча с израильским премьером будет «важной» в рамках урегулирования войны между Израилем и ХАМАС и переходом к второму этапу мирного плана США по сектору Газа. Собеседники Axios сообщили, что Трамп в начале января собирается сделать несколько важных заявлений по этому поводу, но следующие шаги зависят от встречи с Нетаньяху.

По информации Axios, инициатором встречи был премьер-министр Израиля. По словам осведомленного источника, израильский премьер-министр выразил скептицизм по поводу идей спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, которые разработали мирный план и работают над подготовкой к переходу к второму этапу с Египтом, Катаром и Турцией.

Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил наличие разногласий между Нетаньяху и Уиткоффом с Кушнером, отметив, что госсекретарь США Марко Рубио гораздо ближе к позиции израильского премьер-министра. В то же время представитель Белого дома заявил Axios, что Нетаньяху утратил доверие большинства высокопоставленных советников Трампа из-за действий, усложняющих достижение урегулирования.

По словам чиновника Белого дома, на встрече Уиткоффа с представителями Катара, Египта и Турции на прошлой неделе стороны договорились, что Трамп на встрече с Нетаньяху поднимет вопрос о необходимости соблюдения Армией обороны Израиля режима прекращения огня и избежания жертв среди гражданского населения. На январь запланировано создание Совета мира в Газе, возглавляемого Трампом, которое будет поддерживать новое правительство сектора Газа.

Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 1798
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
09:55 686
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 753
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 4061
Второй шанс азербайджанским ветеранам
Второй шанс азербайджанским ветеранам наш комментарий
04:41 3069
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 3492
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 6849
Трамп будет давить на Зеленского, а Путин требовать капитуляции
Трамп будет давить на Зеленского, а Путин требовать капитуляции тот самый Пол Гобл комментирует для haqqin.az
03:06 2099
Пезешкиан о войне с США и Израилем — и о сближении с Азербайджаном
Пезешкиан о войне с США и Израилем — и о сближении с Азербайджаном
27 декабря 2025, 22:40 5074
Перед встречей с Трампом: Зеленский собирает союзников
Перед встречей с Трампом: Зеленский собирает союзников обновлено 01:26
01:26 1844
Украина копит силы для контрштурма
Украина копит силы для контрштурма
27 декабря 2025, 23:53 3638

ЭТО ВАЖНО

Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 1798
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
09:55 686
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 753
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 4061
Второй шанс азербайджанским ветеранам
Второй шанс азербайджанским ветеранам наш комментарий
04:41 3069
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 3492
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 6849
Трамп будет давить на Зеленского, а Путин требовать капитуляции
Трамп будет давить на Зеленского, а Путин требовать капитуляции тот самый Пол Гобл комментирует для haqqin.az
03:06 2099
Пезешкиан о войне с США и Израилем — и о сближении с Азербайджаном
Пезешкиан о войне с США и Израилем — и о сближении с Азербайджаном
27 декабря 2025, 22:40 5074
Перед встречей с Трампом: Зеленский собирает союзников
Перед встречей с Трампом: Зеленский собирает союзников обновлено 01:26
01:26 1844
Украина копит силы для контрштурма
Украина копит силы для контрштурма
27 декабря 2025, 23:53 3638
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться