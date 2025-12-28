Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»

По сообщению израильского «Канал 7», ожидается, что в рамках встречи Нетаньяху представит Трампу «доказательства успешного восстановления» Ираном своей программы баллистических ракет и попросит «зеленый свет» для возможных военных действий. Кроме того, передает издание, Нетаньяху даст понять американскому президенту, что Израиль не согласится перейти ко второму этапу плана по сектору Газа, пока ХАМАС не разоружится.

В воскресенье утром премьер-министр Биньямин Нетаньяху вылетит в Соединенные Штаты для встречи с президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Помимо встречи с Трампом в понедельник, премьер-министр Израиля, ожидается, проведет несколько дополнительных встреч с госсекретарем США Марко Рубио и еврейской общиной в Майами.

Согласно утверждению NBC, Израиль считает, что Иран восстанавливает свои производственные мощности, поврежденные в результате предыдущих атак, а также работает над восстановлением своих систем ПВО.

Ранее президент США подтвердил в интервью Politico, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приедет в США для встречи с ним. По данным Axios, Трамп встретится с Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 29 декабря. Чиновники Белого дома рассказали изданию, что встреча с израильским премьером будет «важной» в рамках урегулирования войны между Израилем и ХАМАС и переходом к второму этапу мирного плана США по сектору Газа. Собеседники Axios сообщили, что Трамп в начале января собирается сделать несколько важных заявлений по этому поводу, но следующие шаги зависят от встречи с Нетаньяху.

По информации Axios, инициатором встречи был премьер-министр Израиля. По словам осведомленного источника, израильский премьер-министр выразил скептицизм по поводу идей спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, которые разработали мирный план и работают над подготовкой к переходу к второму этапу с Египтом, Катаром и Турцией.

Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил наличие разногласий между Нетаньяху и Уиткоффом с Кушнером, отметив, что госсекретарь США Марко Рубио гораздо ближе к позиции израильского премьер-министра. В то же время представитель Белого дома заявил Axios, что Нетаньяху утратил доверие большинства высокопоставленных советников Трампа из-за действий, усложняющих достижение урегулирования.

По словам чиновника Белого дома, на встрече Уиткоффа с представителями Катара, Египта и Турции на прошлой неделе стороны договорились, что Трамп на встрече с Нетаньяху поднимет вопрос о необходимости соблюдения Армией обороны Израиля режима прекращения огня и избежания жертв среди гражданского населения. На январь запланировано создание Совета мира в Газе, возглавляемого Трампом, которое будет поддерживать новое правительство сектора Газа.