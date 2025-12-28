После налета дронов сотни задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы

В московских аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» были задержаны более 270 рейсов, отменены — 42, еще 69 ушли на запасные аэродромы из-за введенных накануне ограничений, сообщает РИА Новости.

В «Шереметьево» уточнили, что на прилет и вылет было отменено по 17 рейсов, задержались 32 рейса, еще 49 ушли на запасные аэродромы.