Азербайджанский бензин завоевывает Армению
После налета дронов сотни задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы

10:30 414

В московских аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» были задержаны более 270 рейсов, отменены — 42, еще 69 ушли на запасные аэродромы из-за введенных накануне ограничений, сообщает РИА Новости.

В «Шереметьево» уточнили, что на прилет и вылет было отменено по 17 рейсов, задержались 32 рейса, еще 49 ушли на запасные аэродромы.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что вынужденно «корректирует расписание» путем переноса времени вылета ряда рейсов. Часть рейсов, летевших в Москву, перенаправили на запасные аэродромы в Домодедово, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Самару, Екатеринбург.

27 декабря «Шереметьево» и «Внуково» ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность полетов. Вылет рейсов осуществлялся «по согласованию с соответствующими органами». Около полуночи ограничения были сняты.

Накануне мэр Москвы Собянин сообщил, что силы ПВО сбили не менее 20 дронов, летевших в направлении столицы.

Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 1800
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
09:55 687
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 754
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 4063
Второй шанс азербайджанским ветеранам
Второй шанс азербайджанским ветеранам наш комментарий
04:41 3071
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 3493
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 6850
Трамп будет давить на Зеленского, а Путин требовать капитуляции
Трамп будет давить на Зеленского, а Путин требовать капитуляции тот самый Пол Гобл комментирует для haqqin.az
03:06 2100
Пезешкиан о войне с США и Израилем — и о сближении с Азербайджаном
Пезешкиан о войне с США и Израилем — и о сближении с Азербайджаном
27 декабря 2025, 22:40 5074
Перед встречей с Трампом: Зеленский собирает союзников
Перед встречей с Трампом: Зеленский собирает союзников обновлено 01:26
01:26 1844
Украина копит силы для контрштурма
Украина копит силы для контрштурма
27 декабря 2025, 23:53 3638

