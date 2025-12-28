После налета дронов сотни задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы

В московских аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» были задержаны более 270 рейсов, отменены — 42, еще 69 ушли на запасные аэродромы из-за введенных накануне ограничений, сообщает РИА Новости.
В «Шереметьево» уточнили, что на прилет и вылет было отменено по 17 рейсов, задержались 32 рейса, еще 49 ушли на запасные аэродромы.
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что вынужденно «корректирует расписание» путем переноса времени вылета ряда рейсов. Часть рейсов, летевших в Москву, перенаправили на запасные аэродромы в Домодедово, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Самару, Екатеринбург.
27 декабря «Шереметьево» и «Внуково» ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность полетов. Вылет рейсов осуществлялся «по согласованию с соответствующими органами». Около полуночи ограничения были сняты.
Накануне мэр Москвы Собянин сообщил, что силы ПВО сбили не менее 20 дронов, летевших в направлении столицы.