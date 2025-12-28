Обращение МЧС к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Азербайджана.

МЧС рекомендует жителям горных районов, а также туристам, планирующим поездки в горы, по возможности не покидать населенные пункты в морозную погоду. «В случае крайней необходимости следует заранее проинформировать близких о маршруте движения. При передвижении на автомобиле необходимо убедиться в соответствии технического состояния транспортного средства сезонным требованиям и наличии достаточного запаса топлива. Рекомендуется избегать места с потенциальной угрозой схода снежных лавин, включая крутые склоны, и возвращаться в населенный пункт до наступления темноты», - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, отметили в ведомстве, «холодная погода способствует значительному увеличению использования газовых и электрических обогревательных приборов, поэтому при их эксплуатации необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Категорически запрещается использовать неисправные, нестандартные или самодельные обогревательные приборы, перегружать электрическую сеть и оставлять работающие обогреватели без присмотра».