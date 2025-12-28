USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Таможенники перехватили крупную партию контрабандных сигарет

10:50 161

Сотрудники Государственного таможенного комитета пресекли реализацию незаконно ввезенных в Азербайджан 1,18 млн сигарет, сообщает пресс-служба таможни.

Согласно сообщению, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного оперативно-следственного управления Госкомитета и Бакинского главного таможенного управления в городе Хырдалан Апшеронского района было обнаружено 1 миллион 180 тысяч сигарет марки Platinium Seven без предусмотренной законодательством обязательной маркировки. Общая стоимость партии составила около 150 тысяч манатов.

«Проводится разбирательство, о его результатах общественности будет предоставлена дополнительная информация», - заявили в ведомстве.

Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 1806
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
09:55 691
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 756
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 4067
Второй шанс азербайджанским ветеранам
Второй шанс азербайджанским ветеранам наш комментарий
04:41 3072
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 3496
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 6852
Трамп будет давить на Зеленского, а Путин требовать капитуляции
Трамп будет давить на Зеленского, а Путин требовать капитуляции тот самый Пол Гобл комментирует для haqqin.az
03:06 2102
Пезешкиан о войне с США и Израилем — и о сближении с Азербайджаном
Пезешкиан о войне с США и Израилем — и о сближении с Азербайджаном
27 декабря 2025, 22:40 5074
Перед встречей с Трампом: Зеленский собирает союзников
Перед встречей с Трампом: Зеленский собирает союзников обновлено 01:26
01:26 1844
Украина копит силы для контрштурма
Украина копит силы для контрштурма
27 декабря 2025, 23:53 3639

