Таможенники перехватили крупную партию контрабандных сигарет

Сотрудники Государственного таможенного комитета пресекли реализацию незаконно ввезенных в Азербайджан 1,18 млн сигарет, сообщает пресс-служба таможни.

Согласно сообщению, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного оперативно-следственного управления Госкомитета и Бакинского главного таможенного управления в городе Хырдалан Апшеронского района было обнаружено 1 миллион 180 тысяч сигарет марки Platinium Seven без предусмотренной законодательством обязательной маркировки. Общая стоимость партии составила около 150 тысяч манатов.

«Проводится разбирательство, о его результатах общественности будет предоставлена дополнительная информация», - заявили в ведомстве.