«Гордость Украины стала ее слабым местом»

Россия в этом году усилила атаки с целью перекрыть разветвленную сеть железных дорог Украины, по которой перевозится более 60% грузов, а также оружие и солдаты на фронт.

В публикации The Wall Street Journal приводится заявление «Украинской железной дороги» («Укрзализныця»), что в этом году Россия совершила более 1100 атак на ее инфраструктуру, что примерно равно суммарному количеству атак в 2024 и 2023 годах. Атаки затрагивают поезда, диспетчерские вышки и депо, а также мосты, под которыми проходят поезда, и подстанции, обеспечивающие электроснабжение сети. Кроме того, пишет издание, Москва нацелена на важнейший экспортный маршрут на юг Украины, где поезда с зерном и другими продуктами питания обслуживают порты на Черном море.

Помимо человеческих жертв, атаки на железнодорожную сеть причинили ущерб на сумму 5,8 миллиарда долларов с начала войны, сообщает «Укрзализныця».

«Это война на железных дорогах, которая представляет собой преднамеренную, структурированную, хорошо спланированную и концентрированную попытку остановить работу системы», – сказал глава «Укрзализныци» Александр Перцовский.

WSJ подчеркивает, что железные дороги были предметом гордости для украинцев на протяжении всей войны. Когда после начала войны в феврале 2022 года воздушное пространство Украины было закрыто для коммерческих рейсов, а дороги оказались перегружены, железные дороги перевезли миллионы людей в безопасное место. Мировые лидеры прибывали в Киев по железной дороге.

«Россия первоначально щадила украинскую железнодорожную инфраструктуру, рассчитывая, что она понадобится для управления страной, если она захватит контроль. Теперь, когда Москва оказывает давление на Киев, чтобы тот принял жесткие условия мира, железные дороги оказались под прицелом», - отмечает издание.

«Укрзализныця» заявляет, что делает все возможное для обеспечения безопасности своей деятельности и защиты своих сотрудников. Так, машинисты поездов, въезжающие в Херсон, теперь носят каски для защиты. Крыши поездов оборудованы устройствами подавления беспилотников. Многие подстанции облицованы бетоном, чтобы минимизировать последствия ударов.

Российский нефтезавод под ударом
Российский нефтезавод под ударом
12:43 648
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 6067
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий; все еще актуально
27 декабря 2025, 21:09 4243
Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 4212
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
09:55 1480
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 1289
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 5310
Второй шанс азербайджанским ветеранам
Второй шанс азербайджанским ветеранам наш комментарий
04:41 4070
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 4526
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 7355

