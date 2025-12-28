«Ударное выступление» Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своих соцсетях видео, в котором он играет на ударных инструментах.
Пашинян пояснил, что исполнил музыкальную композицию, написанную на основе его стихов.
Встреча актива правящей в Армении партии «Гражданский договор» была организована в ресторанном комплексе под Ереваном, где, по всей вероятности, и было записано это выступление. «Мое стихотворение обрело музыкальную форму: «Реальная Армения Республика Армения», - указал Пашинян в своем Telegram-канале.