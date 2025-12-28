USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

«Ударное выступление» Пашиняна

видео
11:15 2058

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своих соцсетях видео, в котором он играет на ударных инструментах.

Пашинян пояснил, что исполнил музыкальную композицию, написанную на основе его стихов.

Встреча актива правящей в Армении партии «Гражданский договор» была организована в ресторанном комплексе под Ереваном, где, по всей вероятности, и было записано это выступление. «Мое стихотворение обрело музыкальную форму: «Реальная Армения Республика Армения», - указал Пашинян в своем Telegram-канале.

Российский нефтезавод под ударом
Российский нефтезавод под ударом
12:43 650
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 6069
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий; все еще актуально
27 декабря 2025, 21:09 4243
«Гордость Украины стала ее слабым местом»
«Гордость Украины стала ее слабым местом» пишет The Wall Street Journal
11:03 2482
Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 4215
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
09:55 1480
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 1290
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 5311
Второй шанс азербайджанским ветеранам
Второй шанс азербайджанским ветеранам наш комментарий
04:41 4070
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 4526
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 7355

ЭТО ВАЖНО

Российский нефтезавод под ударом
Российский нефтезавод под ударом
12:43 650
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 6069
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий; все еще актуально
27 декабря 2025, 21:09 4243
«Гордость Украины стала ее слабым местом»
«Гордость Украины стала ее слабым местом» пишет The Wall Street Journal
11:03 2482
Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 4215
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
09:55 1480
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 1290
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 5311
Второй шанс азербайджанским ветеранам
Второй шанс азербайджанским ветеранам наш комментарий
04:41 4070
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 4526
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 7355
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться