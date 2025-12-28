USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…

11:35 2467

Армения рассматривает возможность экспорта товаров в Азербайджан, сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян, отвечая на вопросы журналистов о перспективах торговых отношений между двумя странами.

По словам министра, «в ближайшем будущем возможны не только новые импортные поставки из Азербайджана, но и экспортные из Армении в Азербайджан. Возможно все. На данный момент мы получили достаточно конкурентную стоимость за транзит от компании «Грузинские железные дороги». Думаю, что и грузинская, и азербайджанская стороны объявят об очередной успешной сделке».

Министр экономики Армении отметил, что «потенциал достаточно широкий». Папоян уточнил, что в числе возможных экспортных позиций рассматриваются алюминий и алюминиевая фольга, сельскохозяйственная продукция, включая животных, фрукты и овощи, отдельные виды напитков, а также текстильные изделия. Вопросы организации поставок в настоящее время находятся на стадии обсуждения.

19 декабря в Армению транзитом через территорию Грузии прибыл железнодорожный состав из Азербайджана, состоящий из 22 вагонов с бензином общим объемом 1 218 тонн. Это стало первой прямой торговой сделкой между Арменией и Азербайджаном за период независимости.

Российский нефтезавод под ударом
Российский нефтезавод под ударом
12:43 652
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 6069
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий; все еще актуально
27 декабря 2025, 21:09 4243
«Гордость Украины стала ее слабым местом»
«Гордость Украины стала ее слабым местом» пишет The Wall Street Journal
11:03 2483
Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 4218
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
09:55 1480
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 1290
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 5312
Второй шанс азербайджанским ветеранам
Второй шанс азербайджанским ветеранам наш комментарий
04:41 4071
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 4526
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 7355

ЭТО ВАЖНО

Российский нефтезавод под ударом
Российский нефтезавод под ударом
12:43 652
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 6069
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий; все еще актуально
27 декабря 2025, 21:09 4243
«Гордость Украины стала ее слабым местом»
«Гордость Украины стала ее слабым местом» пишет The Wall Street Journal
11:03 2483
Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 4218
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
09:55 1480
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 1290
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 5312
Второй шанс азербайджанским ветеранам
Второй шанс азербайджанским ветеранам наш комментарий
04:41 4071
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 4526
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 7355
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться