Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…

Армения рассматривает возможность экспорта товаров в Азербайджан, сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян, отвечая на вопросы журналистов о перспективах торговых отношений между двумя странами.

По словам министра, «в ближайшем будущем возможны не только новые импортные поставки из Азербайджана, но и экспортные из Армении в Азербайджан. Возможно все. На данный момент мы получили достаточно конкурентную стоимость за транзит от компании «Грузинские железные дороги». Думаю, что и грузинская, и азербайджанская стороны объявят об очередной успешной сделке».

Министр экономики Армении отметил, что «потенциал достаточно широкий». Папоян уточнил, что в числе возможных экспортных позиций рассматриваются алюминий и алюминиевая фольга, сельскохозяйственная продукция, включая животных, фрукты и овощи, отдельные виды напитков, а также текстильные изделия. Вопросы организации поставок в настоящее время находятся на стадии обсуждения.

19 декабря в Армению транзитом через территорию Грузии прибыл железнодорожный состав из Азербайджана, состоящий из 22 вагонов с бензином общим объемом 1 218 тонн. Это стало первой прямой торговой сделкой между Арменией и Азербайджаном за период независимости.