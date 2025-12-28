USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Запрет Трампу: возможно ли?

Президенту США Дональду Трампу могут запретить переименовывать любые федеральные здания, земельные участки или другие объекты в свою честь. Два соответствующих законопроекта в Конгресс внесла демократ Эйприл МакКлейн Делани, передает Newsweek.

Причиной подачи законопроектов стало спорное решение Совета от 18 декабря добавить имя Трампа к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди – «Мемориальный центр исполнительских искусств Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди».

Первый законопроект о защите Центра Кеннеди должен обязать Совет попечителей Центра удалить имя Трампа со всех вывесок и отменить решение о переименовании. Второй законопроект о целостности федеральной собственности, направленный на запрет переименования федеральных объектов в честь действующих президентов.

Делани заявила, что Конгресс должен прекратить «брендирование Трампом» национальных сокровищ и мемориалов, а «особенно учреждения, поддерживающего национальное искусство и чтящего память покойного президента Кеннеди». По ее словам, изменение названия Центра Кеннеди – это предательство его наследия, оскорбление американского народа и его общей истории.

Независимый сенатор Берни Сандерс подал свой законопроект в Сенат, назвав действия Трампа «высокомерием и нарциссизмом» и пообещав запретить присвоение федеральным объектам имен действующих президентов.

