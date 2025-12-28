USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Если что, Россия поддержит Китай

заявил Лавров
12:03 746

Россия в случае возможного обострения ситуации в Тайваньском проливе окажет поддержку Китаю в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Исходим из того, что тайваньская проблема — внутреннее дело КНР. Пекин имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — заявил российский министр.

Лавров отметил, что порядок действий в подобных ситуациях закреплен в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем от 16 июля 2001 года. Его глава МИД РФ назвал основополагающим для двусторонних отношений с КНР.

«Один из базовых принципов, заложенных в этот документ, — взаимная поддержка в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности», — сказал Лавров.

Тайвань, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», продвигаемую Китаем с 1980-х годов. Пекин считает остров своей территорией.

