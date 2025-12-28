Нью-йоркцам дали совет: «Отличный день для зачатия детей»

После бурана, обрушившегося накануне на Нью-Йорк, мэр города Эрик Адамс посоветовал местным жителям сидеть дома и увеличивать численность населения, передает телеканал ABC.

«Оставайтесь дома. Сегодня отличный день для зачатия ребенка… Как сказал бы мой сын, просто смотрите Netflix и расслабляйтесь — вот и все, просто наслаждайтесь днем», — сказал Адамс. Ведущий программы Педро Ривера спросил, не произойдет ли после этого в Нью-Йорке «бэби-бум», на что мэр ответил: «Мы хотим увеличить численность населения».

По данным ABC, 27 декабря в Нью-Йорке прошел самый сильный с 2022 года снегопад. Из-за непогоды мэр штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявляла чрезвычайное положение на территории некоторых округов.