Трамп «отвергнет план» Зеленского

Президент США Дональд Трамп, вероятно, не одобрит план украинского лидера Владимира Зеленского по Украине, считает находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Все это, по-видимому, будет отвергнуто американским президентом», — утверждает Ваннер, комментируя условия Зеленского по территориальным уступкам со стороны России.

По мнению журналиста, инициатива президента Украины представляет собой «медианаступление», и якобы подобные заявления направлены на отвлечение внимания от ситуации на фронте.

Встреча Трампа и Зеленского пройдет во Флориде, по данным Белого дома, она запланирована на 22:00 по Баку. Украинская делегация уже прибыла в США, сообщил первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица.