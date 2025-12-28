USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Трамп «отвергнет план» Зеленского

предполагает Welt
12:33 636

Президент США Дональд Трамп, вероятно, не одобрит план украинского лидера Владимира Зеленского по Украине, считает находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Все это, по-видимому, будет отвергнуто американским президентом», — утверждает Ваннер, комментируя условия Зеленского по территориальным уступкам со стороны России.

По мнению журналиста, инициатива президента Украины представляет собой «медианаступление», и якобы подобные заявления направлены на отвлечение внимания от ситуации на фронте.

Встреча Трампа и Зеленского пройдет во Флориде, по данным Белого дома, она запланирована на 22:00 по Баку. Украинская делегация уже прибыла в США, сообщил первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

Российский нефтезавод под ударом
Российский нефтезавод под ударом
12:43 656
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 6070
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий; все еще актуально
27 декабря 2025, 21:09 4243
«Гордость Украины стала ее слабым местом»
«Гордость Украины стала ее слабым местом» пишет The Wall Street Journal
11:03 2488
Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 4222
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
09:55 1480
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 1290
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 5313
Второй шанс азербайджанским ветеранам
Второй шанс азербайджанским ветеранам наш комментарий
04:41 4076
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 4527
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 7355

