Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Российский нефтезавод под ударом

12:43

В ночь на 28 декабря Вооруженные силы Украины атаковали шесть регионов России, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, основой удар пришелся на Самарскую область: там «уничтожили» 12 беспилотников. Российские и украинские мониторинговые каналы пишут, что целью атаки был нефтеперерабатывающий завод в Сызрани мощностью 8,5 млн тонн в год, принадлежащий «Роснефти», и местная подстанция.

Ночью в Сызрани объявляли беспилотную опасность, работала ПВО. «Росавиация» вводила план «Ковер» в местном аэропорту «Курумоч», который временно не выпускал и не принимал самолеты. По словам очевидцев, в городе прогремело до шести взрывов, после чего в некоторых районах пропало электричество. Также жители видели пожарные машины, ехавшие в сторону НПЗ.

Exilenova+ пишет, что удар пришелся по комплексной установке ЭЛОУ-АВТ-5, предназначенной для подготовки сырой нефти, ее обессоливания и разделения на различные фракции перед глубокой переработкой.

Завод в Сызрани ежегодно выпускает 800 тысяч тонн бензина и 1,5 млн тонн дизеля. До этого предприятие подвергалось атаке ВСУ 5 декабря. Тогда дроны повредили установку первичной переработки АВТ-6, на которую приходится 70% всей его мощности.

