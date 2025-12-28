USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Владельцы заправок «Лукойла» не знают, что делать

В штате Нью-Джерси (северо-восток США) десятки владельцев автозаправочных станций «Лукойла» собрались, чтобы обсудить последствия санкций, введенных администрацией президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Покупатели франшизы обвиняют власти США в оставлении их на произвол судьбы, а исполнительный директор New Jersey Gasoline, C-Store, Automotive Association Эрик Бломгрен отметил, что около 200 американских представителей малого бизнеса рискуют исчезнуть.

Российская нефтекомпания «Лукойл» оказалась в санкционном списке США в конце октября. В Кремле меры против компании назвали «недружественным шагом» США. Компания вышла на рынок США в 2000 году, купив Getty Petroleum Marketing, а в 2004-м ребрендировала станции Mobil в Нью-Джерси, Нью-Йорке и Пенсильвании; сейчас их менее 200. Франчайзи платят аренду и налоги, получая топливо и финансирование от Lukoil North America, но после начала войны в 2022 году сотрудничество осложнилось.

Когда «Лукойл» оказался под санкциями, то начал искать покупателей для своих зарубежных активов. Интерес к покупке активов ранее проявляли один из крупнейших частных фондов прямых инвестиций США Carlyle, американская энергетическая корпорация Chevron, нефтедобывающая компания ExxonMobil, венгерская MOL и бывший владелец Pornhub Бернд Бергмайр. Один из главных претендентов сегодня — саудовская компания Midad Energy.

Российский нефтезавод под ударом
Российский нефтезавод под ударом
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий; все еще актуально
«Гордость Украины стала ее слабым местом»
«Гордость Украины стала ее слабым местом» пишет The Wall Street Journal
Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
Второй шанс азербайджанским ветеранам
Второй шанс азербайджанским ветеранам наш комментарий
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
