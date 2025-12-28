Владельцы заправок «Лукойла» не знают, что делать

Покупатели франшизы обвиняют власти США в оставлении их на произвол судьбы, а исполнительный директор New Jersey Gasoline, C-Store, Automotive Association Эрик Бломгрен отметил, что около 200 американских представителей малого бизнеса рискуют исчезнуть.

Российская нефтекомпания «Лукойл» оказалась в санкционном списке США в конце октября. В Кремле меры против компании назвали «недружественным шагом» США. Компания вышла на рынок США в 2000 году, купив Getty Petroleum Marketing, а в 2004-м ребрендировала станции Mobil в Нью-Джерси, Нью-Йорке и Пенсильвании; сейчас их менее 200. Франчайзи платят аренду и налоги, получая топливо и финансирование от Lukoil North America, но после начала войны в 2022 году сотрудничество осложнилось.

Когда «Лукойл» оказался под санкциями, то начал искать покупателей для своих зарубежных активов. Интерес к покупке активов ранее проявляли один из крупнейших частных фондов прямых инвестиций США Carlyle, американская энергетическая корпорация Chevron, нефтедобывающая компания ExxonMobil, венгерская MOL и бывший владелец Pornhub Бернд Бергмайр. Один из главных претендентов сегодня — саудовская компания Midad Energy.