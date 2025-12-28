Все зависит от встречи Нетаньяху с Трампом

Отмечается, что решение премьер-министра будет зависеть от итогов визита в США, а не только от перспектив продвижения законопроекта об освобождении ультраортодоксов от службы.

Решение о том, объявлять досрочные выборы или нет, будет принято на основе итогов визита Нетаньяху в США, пишут израильские СМИ.

В политических кругах Израиля полагают, что если Нетаньяху вернется из США с результатами, дающими основания предполагать, что во время, оставшееся до выборов, последуют серьезные изменения, такие как соглашения с Саудовской Аравией или Сирией, операция по разоружению ХАМАС в Газе или «Хезболлы» в Иране, Нетаньяху воздержится от роспуска Кнессета. Если же глава правительства придет к выводу, что шансы на изменения не высоки, он инициирует досрочные выборы.