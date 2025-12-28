USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Все зависит от встречи Нетаньяху с Трампом

13:16 73

Вскоре после возвращения из США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может объявить дату выборов в Кнессет (парламент), передают израильские СМИ.

Отмечается, что решение премьер-министра будет зависеть от итогов визита в США, а не только от перспектив продвижения законопроекта об освобождении ультраортодоксов от службы.

Решение о том, объявлять досрочные выборы или нет, будет принято на основе итогов визита Нетаньяху в США, пишут израильские СМИ.

В политических кругах Израиля полагают, что если Нетаньяху вернется из США с результатами, дающими основания предполагать, что во время, оставшееся до выборов, последуют серьезные изменения, такие как соглашения с Саудовской Аравией или Сирией, операция по разоружению ХАМАС в Газе или «Хезболлы» в Иране, Нетаньяху воздержится от роспуска Кнессета. Если же глава правительства придет к выводу, что шансы на изменения не высоки, он инициирует досрочные выборы.

Российский нефтезавод под ударом
Российский нефтезавод под ударом
12:43 660
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 6071
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий; все еще актуально
27 декабря 2025, 21:09 4243
«Гордость Украины стала ее слабым местом»
«Гордость Украины стала ее слабым местом» пишет The Wall Street Journal
11:03 2494
Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 4224
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
09:55 1480
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 1290
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 5313
Второй шанс азербайджанским ветеранам
Второй шанс азербайджанским ветеранам наш комментарий
04:41 4076
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 4527
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 7355

ЭТО ВАЖНО

Российский нефтезавод под ударом
Российский нефтезавод под ударом
12:43 660
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 6071
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий; все еще актуально
27 декабря 2025, 21:09 4243
«Гордость Украины стала ее слабым местом»
«Гордость Украины стала ее слабым местом» пишет The Wall Street Journal
11:03 2494
Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 4224
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
09:55 1480
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 1290
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 5313
Второй шанс азербайджанским ветеранам
Второй шанс азербайджанским ветеранам наш комментарий
04:41 4076
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 4527
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 7355
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться