Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Лавров: «Израиль совершил прямую агрессию»

13:34 1797

В 2025 году мир стал свидетелем «прямой агрессии Израиля против Ирана с подключением США», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Лавров указал, что ракетно-бомбовые удары были нанесены по объектам иранской ядерной программы, находящимся под гарантиями МАГАТЭ.

«Россия однозначно осудила эти действия, не имеющие ничего общего с международной законностью и общепринятой моралью. Заявления израильских официальных лиц о готовности и в будущем прибегнуть к силовым методам в отношении Тегерана не могут не вызывать беспокойства», - подчеркнул глава дипведомства.

Лавров упомянул и «европейцев», которые и на Ближнем Востоке «подливают масла в огонь».

По поводу сектора Газа министр заявил, что «положение в Газе остается шатким. Говорить о наступлении прочного мира преждевременно. Регулярно поступают сообщения о нарушениях режима прекращения огня. Сохраняются значительные ограничения на ввоз и распределение гумпомощи. Нестабильность происходящего на земле омрачается неопределенностью относительно дальнейших шагов по реализации мирных договоренностей. Как добиться разоружения ХАМАС? Кто войдет в состав международных стабилизационных сил и когда они будут развернуты? Будут ли выведены израильские войска, если да, то когда? Это только часть вопросов, на которые пока ни у кого нет ответов».

Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
15:14 562
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане?
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане? Ответ от экономиста
14:55 742
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом» обновлено 14:35
14:35 2117
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 4716
Российский нефтезавод под ударом
Российский нефтезавод под ударом
12:43 2067
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 6981
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий; все еще актуально
27 декабря 2025, 21:09 4512
«Гордость Украины стала ее слабым местом»
«Гордость Украины стала ее слабым местом» пишет The Wall Street Journal
11:03 3805
Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 5537
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 1525
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 5920

