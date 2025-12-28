Лавров: «Израиль совершил прямую агрессию»

В 2025 году мир стал свидетелем «прямой агрессии Израиля против Ирана с подключением США», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Россия однозначно осудила эти действия, не имеющие ничего общего с международной законностью и общепринятой моралью. Заявления израильских официальных лиц о готовности и в будущем прибегнуть к силовым методам в отношении Тегерана не могут не вызывать беспокойства», - подчеркнул глава дипведомства.

Лавров упомянул и «европейцев», которые и на Ближнем Востоке «подливают масла в огонь».

По поводу сектора Газа министр заявил, что «положение в Газе остается шатким. Говорить о наступлении прочного мира преждевременно. Регулярно поступают сообщения о нарушениях режима прекращения огня. Сохраняются значительные ограничения на ввоз и распределение гумпомощи. Нестабильность происходящего на земле омрачается неопределенностью относительно дальнейших шагов по реализации мирных договоренностей. Как добиться разоружения ХАМАС? Кто войдет в состав международных стабилизационных сил и когда они будут развернуты? Будут ли выведены израильские войска, если да, то когда? Это только часть вопросов, на которые пока ни у кого нет ответов».