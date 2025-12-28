Умерла Брижит Бардо

Французская актриса Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни, передает AFP со ссылкой на ее фонд.

Французские СМИ пишут, что Бардо обрела известность во Франции и за ее пределами в 1956 году благодаря фильму Роже Вадима «И Бог создал женщину», который произвел революцию в тогдашних традициях.

Бардо снялась примерно в пятидесяти фильмах, включая «Истину» Анри-Жоржа Клузо (1960), «Презрение» Жан-Люка Годара (1963), «Частную жизнь» Луи Малле (1962) и «Нефтедобытчицы» (1971), «Бабетта идет на войну», «Вива, Мария!» и «Парижанка».

«Хотя ее актерская игра иногда подвергалась критике, ее популярность оставалась неизменной. Брижит Бардо стала центральной фигурой французской популярной культуры», - пишет Le Parisien.

О завершении кинокарьеры Брижит Бардо объявила в начале 1970-х годов. К тому же периоду она успела записать десятки песен. В зрелом возрасте Брижит Бардо написала несколько книг.

Со второй половины 1970-х Брижит Бардо стала активисткой за права животных, основала благотворительный «Фонд Брижит Бардо». В 1990-е годы выступала с критикой французской миграционной политики, несколько раз была оштрафована судом за разжигание межнациональной розни.