Умерла Брижит Бардо

новость дополнена
13:48 1919

Французская актриса Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни, передает AFP со ссылкой на ее фонд.

Французские СМИ пишут, что Бардо обрела известность во Франции и за ее пределами в 1956 году благодаря фильму Роже Вадима «И Бог создал женщину», который произвел революцию в тогдашних традициях.

Бардо снялась примерно в пятидесяти фильмах, включая «Истину» Анри-Жоржа Клузо (1960), «Презрение» Жан-Люка Годара (1963), «Частную жизнь» Луи Малле (1962) и «Нефтедобытчицы» (1971), «Бабетта идет на войну», «Вива, Мария!» и «Парижанка».

«Хотя ее актерская игра иногда подвергалась критике, ее популярность оставалась неизменной. Брижит Бардо стала центральной фигурой французской популярной культуры», - пишет Le Parisien.

О завершении кинокарьеры Брижит Бардо объявила в начале 1970-х годов. К тому же периоду она успела записать десятки песен. В зрелом возрасте Брижит Бардо написала несколько книг.

Со второй половины 1970-х Брижит Бардо стала активисткой за права животных, основала благотворительный «Фонд Брижит Бардо». В 1990-е годы выступала с критикой французской миграционной политики, несколько раз была оштрафована судом за разжигание межнациональной розни.

Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
15:14 563
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане?
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане? Ответ от экономиста
14:55 743
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом» обновлено 14:35
14:35 2118
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 4716
Российский нефтезавод под ударом
Российский нефтезавод под ударом
12:43 2067
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 6981
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий; все еще актуально
27 декабря 2025, 21:09 4512
«Гордость Украины стала ее слабым местом»
«Гордость Украины стала ее слабым местом» пишет The Wall Street Journal
11:03 3805
Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 5537
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 1525
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 5920

