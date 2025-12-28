ВСУ освободили большую часть Купянска

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным во второй половине декабря, украинские войска продвинулись по шоссе П-07 Купянск-Шевченково и шоссе П-79 Купянск-Чугуев в центральной части Купянска.

Украинские войска продвинулись в Харьковской области и освободили большую часть Купянска, пишут аналитики американского Института изучения войны, ссылаясь на геолокационные данные.

«ISW проанализировал множество геолокационных видеозаписей, сделанных в последние недели, которые указывают на продвижение украинских войск вблизи и в пределах Купянска, что соответствует заявлениям украинских чиновников об успехах Украины в этом районе», - отмечают аналитики.

ВСУ продолжают зачистку северных районов города. На сегодняшний день Украина контролирует большую часть железнодорожного узла, который влияет на логистику всего восточного фронта, отмечают аналитики.

При этом в ISW добавляют, что российские военные блогеры признают успехи Украины.

Как считают аналитики, Россия удваивает усилия «по сокрытию провалов в Купянске», чтобы не ослабить свою позицию в продолжающихся мирных переговорах с США. Успехи Украины на поле боя «серьезно подрывают нарративы Кремля», направленные на то, чтобы представить российскую военную победу как неизбежную, а украинскую оборону – как находящуюся на грани краха, подчеркивают в ISW.

Ранее соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый отметил, что ключевой фактор успеха на Купянском направлении — это операционная тишина.

Также украинские военные рассказали, что логистика тем россиянам, которые все еще находятся в городе, перекрыта полностью, у них наблюдается дефицит всего возможного снабжения.