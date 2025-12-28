USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

ВСУ освободили большую часть Купянска

14:07 1733

Украинские войска продвинулись в Харьковской области и освободили большую часть Купянска, пишут аналитики американского Института изучения войны, ссылаясь на геолокационные данные.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным во второй половине декабря, украинские войска продвинулись по шоссе П-07 Купянск-Шевченково и шоссе П-79 Купянск-Чугуев в центральной части Купянска.

«ISW проанализировал множество геолокационных видеозаписей, сделанных в последние недели, которые указывают на продвижение украинских войск вблизи и в пределах Купянска, что соответствует заявлениям украинских чиновников об успехах Украины в этом районе», - отмечают аналитики.

ВСУ продолжают зачистку северных районов города. На сегодняшний день Украина контролирует большую часть железнодорожного узла, который влияет на логистику всего восточного фронта, отмечают аналитики.

При этом в ISW добавляют, что российские военные блогеры признают успехи Украины.

Как считают аналитики, Россия удваивает усилия «по сокрытию провалов в Купянске», чтобы не ослабить свою позицию в продолжающихся мирных переговорах с США. Успехи Украины на поле боя «серьезно подрывают нарративы Кремля», направленные на то, чтобы представить российскую военную победу как неизбежную, а украинскую оборону – как находящуюся на грани краха, подчеркивают в ISW.

Ранее соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый отметил, что ключевой фактор успеха на Купянском направлении — это операционная тишина.

Также украинские военные рассказали, что логистика тем россиянам, которые все еще находятся в городе, перекрыта полностью, у них наблюдается дефицит всего возможного снабжения.

Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
15:14 563
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане?
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане? Ответ от экономиста
14:55 743
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом» обновлено 14:35
14:35 2118
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 4716
Российский нефтезавод под ударом
Российский нефтезавод под ударом
12:43 2067
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 6982
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий; все еще актуально
27 декабря 2025, 21:09 4512
«Гордость Украины стала ее слабым местом»
«Гордость Украины стала ее слабым местом» пишет The Wall Street Journal
11:03 3805
Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 5537
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 1525
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 5920

ЭТО ВАЖНО

Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
15:14 563
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане?
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане? Ответ от экономиста
14:55 743
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом» обновлено 14:35
14:35 2118
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 4716
Российский нефтезавод под ударом
Российский нефтезавод под ударом
12:43 2067
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 6982
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий; все еще актуально
27 декабря 2025, 21:09 4512
«Гордость Украины стала ее слабым местом»
«Гордость Украины стала ее слабым местом» пишет The Wall Street Journal
11:03 3805
Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 5537
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 1525
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 5920
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться