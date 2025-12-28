Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане?

Экономист Эмин Гарибли в своем комментарии для haqqin.az в связи с этим отметил, что рост тарифов может быть связан с рядом объективных факторов.

По его словам, подорожание интернета возможно в случае внедрения новых технологий и роста издержек. «Азербайджан находится дальше от Европы, фибероптические каналы связи поступают в страну из-за рубежа, что само по себе увеличивает расходы. На стоимость интернета могут влиять и другие факторы, в частности, экономический, однако в нашем случае основное влияние оказывают тарифы, а также то, что мы приобретаем услуги у определенных компаний. У них также могут повышаться пошлины, но в мировой практике в последнее время существенного роста цен не наблюдается. Чтобы цены не росли, необходима конкурентная среда», — отметил экономист.

Сравнивая ситуацию с соседними странами, Гарибли привел в пример Грузию. По его словам, она находится ближе к Европе, а интернет-трафик в Азербайджан проходит через ее территорию. Он добавил, что при большем расстоянии логично ожидать цену как минимум на том же уровне или выше.

«В России интернет дешевле, потому что это крупный рынок с выраженным эффектом масштаба, который напрямую влияет на формирование цен. Аналогичная ситуация и в Турции, где интернет сравнительно дешевле из-за близости к Европе, меньших транзитных расходов и более емкого рынка. Территория больше, рынок больше — соответственно, выше и окупаемость. Рынок Азербайджана меньше, а значит, и затраты выше. При этом уровень конкуренции интернет-компаний в стране достаточно высокий и даже выше, чем в Грузии. Внедрение новых технологий и закупка оборудования могут способствовать повышению цен на интернет в Азербайджане уже в следующем году», — считает экономист.

Что касается коммунальных услуг, то Гарибли отметил, что повышение цен на газ и электроэнергию возможно, однако это зависит от решения государства.

«Повышение цен в этой отрасли, опять же, зависит от государства, от принятия решения и от себестоимости продукции, так как она производится внутри страны. Вероятность повышения небольшая. Мы также ориентируемся на мировые цены. Сегодня закупается новое оборудование, применяются новые технологии, а это приводит к росту издержек. Повышается заработная плата — это тоже затраты. Мы каждый год это наблюдаем, в том числе на госпредприятиях. В силу этих причин на все коммунальные услуги может быть оказано влияние», — пояснил эксперт.

Касаясь тарифов на водоснабжение и отвод сточных вод, Гарибли отметил, что и здесь возможен рост цен. По его словам, этот ресурс является ограниченным, в частности, вода, и для его эффективного использования необходимо внедрять новые технологии и обновлять существующую инфраструктуру. «Это также требует затрат. Государство субсидирует эти отрасли, однако через определенное время тарифы могут повышаться — не обязательно в этом или следующем году, а по прошествии определенного периода. Думаю, что вероятность повышения тарифов на воду выше, хотя и по другим услугам этого исключать нельзя. Однозначно говорить сложно, так как цены устанавливает государство. Даже если повышение произойдет, оно, скорее всего, будет незначительным», — заключил экономист.