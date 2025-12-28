USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области

15:14 565

Украинские Силы беспилотных систем ударили по подразделению российского ГРУ в Донецкой области. По сообщению РБК-Украина, видео спецоперации показал командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди («Мадьяр»).

По его словам, в ночь на 26 декабря подразделения 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем провели операцию в населенном пункте Бердянское Донецкой области. Утверждается, что в результате удара по командному пункту и местам дислокации россиян убиты и ранены более ста российских военных из 14-й бригады спецназначения ГРУ. Это подразделение является спецчастью ГРУ из города Уссурийска, основной задачей которой является проведение разведывательных и специальных операций.

Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
15:14 566
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане?
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане? Ответ от экономиста
14:55 748
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом» обновлено 14:35
14:35 2118
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 4719
Российский нефтезавод под ударом
Российский нефтезавод под ударом
12:43 2071
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 6984
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий; все еще актуально
27 декабря 2025, 21:09 4513
«Гордость Украины стала ее слабым местом»
«Гордость Украины стала ее слабым местом» пишет The Wall Street Journal
11:03 3807
Лавров грозит «сокрушительным ответом»
Лавров грозит «сокрушительным ответом» обновлено 10:19
10:19 5541
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
Переговоры США-Украина: место встречи – имение Трампа
09:19 1525
Константиновка истекает кровью
Константиновка истекает кровью объектив haqqin.az
04:50 5921

