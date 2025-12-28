Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области

Украинские Силы беспилотных систем ударили по подразделению российского ГРУ в Донецкой области. По сообщению РБК-Украина, видео спецоперации показал командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди («Мадьяр»).
По его словам, в ночь на 26 декабря подразделения 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем провели операцию в населенном пункте Бердянское Донецкой области. Утверждается, что в результате удара по командному пункту и местам дислокации россиян убиты и ранены более ста российских военных из 14-й бригады спецназначения ГРУ. Это подразделение является спецчастью ГРУ из города Уссурийска, основной задачей которой является проведение разведывательных и специальных операций.