В Коллегии адвокатов наградили самых-самых

27 декабря в гостинице Hilton состоялась торжественная церемония принесения присяги новыми членами Коллегии адвокатов Азербайджана, приуроченная к профессиональному празднику — Дню адвоката (отмечается 28 декабря), а также церемония награждения адвокатов, отличившихся в своей профессиональной деятельности. В мероприятии приняли участие руководство Коллегии адвокатов, председатель Верховного суда и Судебно‑правового совета Инам Керимов, генеральный прокурор Кямран Алиев, начальник сектора правового обеспечения деятельности правоохранительных органов Администрации президента Гасан Багиров, руководители адвокатских образований, правозащитники и представители средств массовой информации.

Перед началом церемонии руководство Коллегии, ее органы и руководители структур посетили Аллею почетного захоронения, возложили цветы на могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и почтили его память. Также была почтена память выдающегося офтальмолога академика Зарифы Алиевой, на ее могилу возложены цветы. Затем руководство Коллегии и руководители структур посетили Аллею шехидов, почтили память героев, отдавших жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна и Марша адвокатов в исполнении членов Женского альянса адвокатов. Память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов была почтена минутой молчания. На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, отражающий деятельность Коллегии адвокатов за прошедший год. С приветственным словом выступил член Коллегии, председатель Совета аксакалов, заслуженный юрист республики Икрам Керимов. Он поздравил новых адвокатов, выразил уверенность в их успехах и подчеркнул, что адвокатская деятельность требует высокого профессионализма, этических принципов и большой ответственности. Керимов рекомендовал молодым адвокатам занимать принципиальную позицию в защите прав и свобод человека, постоянно совершенствовать знания и навыки, прилагать усилия для укрепления авторитета адвокатуры. Генеральный прокурор Кямран Алиев, выступая на церемонии, поздравил адвокатское сообщество с профессиональным праздником, пожелал успехов и отметил, что прокуратура и адвокатура являются близкими по своей природе институтами. Он подчеркнул, что адвокатура — часть общества, и невозможно рассматривать ее отдельно от системы правосудия. По его словам, после восстановления независимости Азербайджана роль адвокатуры значительно возросла, за последние годы ее активность заметно усилилась. Генпрокурор отметил, что интерес к адвокатуре растет, а квалифицированные следователи и прокуроры должны использовать знания и опыт профессиональных адвокатов: «Наша цель — защищать права граждан, бороться с преступностью и обеспечивать справедливость судебного процесса. Здоровое сотрудничество между адвокатами и следователями способствует вынесению справедливых решений». Председатель Верховного суда и Судебно‑правового совета Инам Керимов отметил, что адвокатура — это не просто профессия, а живая защита права, гарантия человеческого достоинства и реальный механизм равенства сторон в суде. Он подчеркнул, что справедливое судебное разбирательство возможно только при наличии независимого суда и профессиональной, принципиальной и ответственной адвокатуры. Он также отметил, что участие адвокатов в Судебно‑правовом совете, Комитете по отбору судей и Научно‑консультативном совете при Верховном суде демонстрирует институциональную основу сотрудничества между судом и адвокатурой. Вопросы, поднимаемые адвокатами, находятся в центре внимания, и принимаются меры для их решения. Он особо отметил регулярные встречи в рамках платформы «Фемида Диалог», которая служит площадкой для обсуждений между судебной властью, адвокатами, юристами и гражданским обществом. Инам Керимов подчеркнул, что часть действующих судей ранее были членами Коллегии адвокатов, а некоторые опытные судьи, достигшие пенсионного возраста, переходят в адвокатуру. Это свидетельствует о профессиональной взаимосвязи между судебной системой и адвокатурой и играет важную роль в укреплении правового государства и обеспечении справедливого правосудия. Начальник сектора Администрации президента Гасан Багиров отметил, что быть адвокатом — значит не только обладать квалификацией, но и нести ответственность, быть честным перед совестью и всегда оставаться верным верховенству закона. Он подчеркнул, что адвокат — это мост доверия между обществом и государством, между человеком и системой правосудия, и прочность этого моста зависит от профессионализма, знаний и высоких моральных качеств. Он напомнил, что адвокатура в Азербайджане прошла долгий путь развития, а после восстановления государственности формирование независимой адвокатуры стало необходимым элементом правового государства. Создание независимого института адвокатуры связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно в период его руководства был принят Закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности» от 18 декабря 1999 года, который заложил основу современной адвокатуры. Впервые в истории страны адвокатура была сформирована как независимый институт, не зависящий ни от одной ветви власти. По словам Гасана Багирова, укрепление адвокатуры является одним из важнейших направлений государственной политики под руководством президента Ильхама Алиева. За последние годы количество адвокатов значительно увеличилось, их профессиональная подготовка усилена, доступ к юридической помощи в регионах расширен, а для молодых юристов созданы условия для вступления в адвокатуру.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров поздравил участников с праздниками — Днем адвоката (28 декабря), Днем солидарности азербайджанцев мира, который отмечается в Азербайджане 31 декабря, и Новым годом, пожелал успехов и благополучия. Анар Багиров отметил, что за последние восемь лет адвокатура прошла значительный путь развития, были проведены последовательные и системные реформы. Число адвокатов существенно выросло, уровень профессиональной подготовки повысился, сформированы современные механизмы постоянного обучения. Анар Багиров подчеркнул, что Закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности» от 28 декабря 1999 года стал поворотным моментом в формировании независимой адвокатуры. Благодаря этому закону адвокатура впервые стала равноправным профессиональным институтом, действующим на основе принципа состязательности и не зависящим от власти. Он отметил, что указ президента Ильхама Алиева от 22 февраля 2018 года «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» и последующие изменения в законодательстве создали основу для важных институциональных реформ. Постоянное внимание и поддержка президента способствуют совершенствованию правовой системы, укреплению адвокатуры и более эффективной защите права на защиту. Установление 28 декабря как Дня адвоката указом президента от 25 декабря 2019 года является проявлением высокой оценки роли адвокатуры. Багиров также рассказал о реформах, проведенных за последние годы в Генеральной прокуратуре и Верховном суде, подчеркнув, что они способствуют повышению эффективности правосудия и укреплению защиты прав. Он отметил продуктивное сотрудничество Коллегии с обеими структурами. Председатель Коллегии адвокатов сообщил, что с 2018 года было проведено 16 тестовых экзаменов для вступления в адвокатуру. В них приняли участие 6 893 кандидата, из которых 1 975 успешно завершили обязательное обучение, приняли присягу и стали членами Коллегии. В рамках текущего мероприятия еще 60 кандидатов приняли присягу и были приняты в ряды адвокатуры. Таким образом, общее число адвокатов в стране достигло 2 836 человек. Среди новых адвокатов — 32 мужчины и 28 женщин; трое будут работать в регионах, 57 — в Баку. Он отметил рост числа женщин‑адвокатов: их доля достигла 22 процентов, а общее число — 633.