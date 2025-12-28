Погода в Азербайджане: дожди, туман, снег

В понедельник, 29 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, прогнозируется умеренный юго-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью 1-3 тепла, днем 6-9 тепла. Атмосферное давление - 750 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 80-85%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана днем осадки, в горах - снег. Местами туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 5-9 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, в высокогорье 10-15 мороза, днем 1-6 мороза. Ночью и утром в ряде горных районов возможен гололед.