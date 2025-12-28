USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Погода в Азербайджане: дожди, туман, снег

15:48 878

В понедельник, 29 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, прогнозируется умеренный юго-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью 1-3 тепла, днем 6-9 тепла. Атмосферное давление - 750 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 80-85%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана днем осадки, в горах - снег. Местами туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 5-9 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, в высокогорье 10-15 мороза, днем 1-6 мороза. Ночью и утром в ряде горных районов возможен гололед.

Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
17:15 488
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 5406
ВСУ освободили большую часть Купянска
ВСУ освободили большую часть Купянска
14:07 3313
Посол Мустафаев: Год был непростой для отношений Азербайджана и России
Посол Мустафаев: Год был непростой для отношений Азербайджана и России
16:57 457
Зеленский заявил о важных решениях до Нового года
Зеленский заявил о важных решениях до Нового года
16:34 946
От Сызрани до Крыма: Украина нанесла удары по объектам россиян
От Сызрани до Крыма: Украина нанесла удары по объектам россиян обновлено 16:08
16:08 3467
На Запорожской АЭС перемирие между Украиной и Россией
На Запорожской АЭС перемирие между Украиной и Россией
15:38 1488
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
15:14 2274
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане?
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане? Ответ от экономиста
14:55 2205
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом» обновлено 14:35
14:35 2543
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 6174

ЭТО ВАЖНО

Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
17:15 488
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 5406
ВСУ освободили большую часть Купянска
ВСУ освободили большую часть Купянска
14:07 3313
Посол Мустафаев: Год был непростой для отношений Азербайджана и России
Посол Мустафаев: Год был непростой для отношений Азербайджана и России
16:57 457
Зеленский заявил о важных решениях до Нового года
Зеленский заявил о важных решениях до Нового года
16:34 946
От Сызрани до Крыма: Украина нанесла удары по объектам россиян
От Сызрани до Крыма: Украина нанесла удары по объектам россиян обновлено 16:08
16:08 3467
На Запорожской АЭС перемирие между Украиной и Россией
На Запорожской АЭС перемирие между Украиной и Россией
15:38 1488
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
15:14 2274
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане?
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане? Ответ от экономиста
14:55 2205
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом» обновлено 14:35
14:35 2543
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 6174
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться