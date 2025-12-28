USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Еще один успех Bayraktar

видео
16:16 1112

В воскресенье турецкая оборонная компания Baykar объявила об успешном выполнении двумя прототипами беспилотного боевого самолета Bayraktar KIZILELMA первого в мире полностью автономного полета в плотном строю с использованием реактивных дронов, передает Anadolu.

Впервые в истории мировой авиации ударные БПЛА истребительного класса самостоятельно координировали маневры в ближнем строевом режиме без участия пилота.

В сообщении, опубликованном в турецкой соцсети NSosyal по поводу проведенного полета, председатель Baykar Сельчук Байрактар заявил: «Первый в мире! Два беспилотных истребителя успешно выполнили автономный полет в тесном строю».

Генеральный директор компании Халук Байрактар также отметил это событие, сказав: «Не копировать, а изобретать; не подражать, а следовать за другими…»

Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
17:15 488
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 5406
ВСУ освободили большую часть Купянска
ВСУ освободили большую часть Купянска
14:07 3315
Посол Мустафаев: Год был непростой для отношений Азербайджана и России
Посол Мустафаев: Год был непростой для отношений Азербайджана и России
16:57 457
Зеленский заявил о важных решениях до Нового года
Зеленский заявил о важных решениях до Нового года
16:34 947
От Сызрани до Крыма: Украина нанесла удары по объектам россиян
От Сызрани до Крыма: Украина нанесла удары по объектам россиян обновлено 16:08
16:08 3468
На Запорожской АЭС перемирие между Украиной и Россией
На Запорожской АЭС перемирие между Украиной и Россией
15:38 1488
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
15:14 2275
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане?
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане? Ответ от экономиста
14:55 2205
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом» обновлено 14:35
14:35 2543
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 6177

ЭТО ВАЖНО

Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
17:15 488
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 5406
ВСУ освободили большую часть Купянска
ВСУ освободили большую часть Купянска
14:07 3315
Посол Мустафаев: Год был непростой для отношений Азербайджана и России
Посол Мустафаев: Год был непростой для отношений Азербайджана и России
16:57 457
Зеленский заявил о важных решениях до Нового года
Зеленский заявил о важных решениях до Нового года
16:34 947
От Сызрани до Крыма: Украина нанесла удары по объектам россиян
От Сызрани до Крыма: Украина нанесла удары по объектам россиян обновлено 16:08
16:08 3468
На Запорожской АЭС перемирие между Украиной и Россией
На Запорожской АЭС перемирие между Украиной и Россией
15:38 1488
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
15:14 2275
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане?
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане? Ответ от экономиста
14:55 2205
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом» обновлено 14:35
14:35 2543
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 6177
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться