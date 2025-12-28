Еще один успех Bayraktar

В воскресенье турецкая оборонная компания Baykar объявила об успешном выполнении двумя прототипами беспилотного боевого самолета Bayraktar KIZILELMA первого в мире полностью автономного полета в плотном строю с использованием реактивных дронов, передает Anadolu.

Впервые в истории мировой авиации ударные БПЛА истребительного класса самостоятельно координировали маневры в ближнем строевом режиме без участия пилота.

В сообщении, опубликованном в турецкой соцсети NSosyal по поводу проведенного полета, председатель Baykar Сельчук Байрактар заявил: «Первый в мире! Два беспилотных истребителя успешно выполнили автономный полет в тесном строю».

Генеральный директор компании Халук Байрактар также отметил это событие, сказав: «Не копировать, а изобретать; не подражать, а следовать за другими…»