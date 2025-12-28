USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Зеленский заявил о важных решениях до Нового года

16:34 947

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об «одних из самых активных дипломатических дней».

В публикации Telegram президент Украины говорит, что «многое может решиться до Нового года, и мы все для этого делаем, но будут ли решения - зависит от партнеров. От тех, кто помогает Украине, и от тех, кто давит на Россию.

По словам Зеленского, только за эту неделю россияне выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиабомб и 94 ракеты различных типов. «Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает ее нормальность, - прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры», - сказал президент Украины.

Сегодня, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида в 22:00 по бакинскому времени. Зеленский планирует на встрече с Трампом устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения, пишут украинские СМИ.

Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
17:15 489
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 5406
ВСУ освободили большую часть Купянска
ВСУ освободили большую часть Купянска
14:07 3315
Посол Мустафаев: Год был непростой для отношений Азербайджана и России
Посол Мустафаев: Год был непростой для отношений Азербайджана и России
16:57 457
Зеленский заявил о важных решениях до Нового года
Зеленский заявил о важных решениях до Нового года
16:34 948
От Сызрани до Крыма: Украина нанесла удары по объектам россиян
От Сызрани до Крыма: Украина нанесла удары по объектам россиян обновлено 16:08
16:08 3469
На Запорожской АЭС перемирие между Украиной и Россией
На Запорожской АЭС перемирие между Украиной и Россией
15:38 1489
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
15:14 2276
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане?
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане? Ответ от экономиста
14:55 2205
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом» обновлено 14:35
14:35 2543
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 6178

ЭТО ВАЖНО

Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
17:15 489
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 5406
ВСУ освободили большую часть Купянска
ВСУ освободили большую часть Купянска
14:07 3315
Посол Мустафаев: Год был непростой для отношений Азербайджана и России
Посол Мустафаев: Год был непростой для отношений Азербайджана и России
16:57 457
Зеленский заявил о важных решениях до Нового года
Зеленский заявил о важных решениях до Нового года
16:34 948
От Сызрани до Крыма: Украина нанесла удары по объектам россиян
От Сызрани до Крыма: Украина нанесла удары по объектам россиян обновлено 16:08
16:08 3469
На Запорожской АЭС перемирие между Украиной и Россией
На Запорожской АЭС перемирие между Украиной и Россией
15:38 1489
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
15:14 2276
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане?
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане? Ответ от экономиста
14:55 2205
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом» обновлено 14:35
14:35 2543
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 6178
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться