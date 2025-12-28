Зеленский заявил о важных решениях до Нового года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об «одних из самых активных дипломатических дней».

В публикации Telegram президент Украины говорит, что «многое может решиться до Нового года, и мы все для этого делаем, но будут ли решения - зависит от партнеров. От тех, кто помогает Украине, и от тех, кто давит на Россию.

По словам Зеленского, только за эту неделю россияне выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиабомб и 94 ракеты различных типов. «Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает ее нормальность, - прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры», - сказал президент Украины.

Сегодня, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида в 22:00 по бакинскому времени. Зеленский планирует на встрече с Трампом устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения, пишут украинские СМИ.