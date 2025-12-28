Иранские хакеры грозят слить в сеть «тайны Нетаньяху»

Иранская хакерская группировка Handala, ранее заявившая о получении конфиденциальных материалов из смартфона бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, заявила, что на этот раз им удалось получить данные с устройства iPhone 16 Pro Max Цахи Бравермана — главы канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху и назначенного посла Израиля в Великобритании. Об этом пишет израильский 9 Канал.

Хакеры утверждают, что располагают чувствительной информацией о премьер-министре и намерены вскоре вынести ее в публичное пространство. «У нас есть все: зашифрованные чаты, скрытые сделки, постыдные моральные и финансовые уступки, злоупотребление властью, шантаж, взятки. В течение многих лет вы исполняли свой маленький танец, думая, что Handala не среди вас. Но мы были в комнате каждый раз», — говорится в заявлении взломщиков в сети X.

Они пообещали позже начать публикацию полученных материалов. Кроме того, хакеры утверждают, что у них есть компромат по делу «Катаргейт», по которому подозреваются советник премьер-министра Израиля Йонатан Урих, бывший военный пресс-секретарь Эли Фельдштейн, генерал-майор в отставке Йоав Мордехай и бывший советник Исраэль Эйнхорн.

В ответ канцелярия премьер-министра Израиля заявила: «На данный момент нарушений не выявлено. Вопрос находится на рассмотрении».