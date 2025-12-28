USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Иранские хакеры грозят слить в сеть «тайны Нетаньяху»

16:45 408

Иранская хакерская группировка Handala, ранее заявившая о получении конфиденциальных материалов из смартфона бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, заявила, что на этот раз им удалось получить данные с устройства iPhone 16 Pro Max Цахи Бравермана — главы канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху и назначенного посла Израиля в Великобритании. Об этом пишет израильский 9 Канал.

Хакеры утверждают, что располагают чувствительной информацией о премьер-министре и намерены вскоре вынести ее в публичное пространство. «У нас есть все: зашифрованные чаты, скрытые сделки, постыдные моральные и финансовые уступки, злоупотребление властью, шантаж, взятки. В течение многих лет вы исполняли свой маленький танец, думая, что Handala не среди вас. Но мы были в комнате каждый раз», — говорится в заявлении взломщиков в сети X.

Они пообещали позже начать публикацию полученных материалов. Кроме того, хакеры утверждают, что у них есть компромат по делу «Катаргейт», по которому подозреваются советник премьер-министра Израиля Йонатан Урих, бывший военный пресс-секретарь Эли Фельдштейн, генерал-майор в отставке Йоав Мордехай и бывший советник Исраэль Эйнхорн.

В ответ канцелярия премьер-министра Израиля заявила: «На данный момент нарушений не выявлено. Вопрос находится на рассмотрении».

Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
17:15 492
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 5406
ВСУ освободили большую часть Купянска
ВСУ освободили большую часть Купянска
14:07 3315
Посол Мустафаев: Год был непростой для отношений Азербайджана и России
Посол Мустафаев: Год был непростой для отношений Азербайджана и России
16:57 458
Зеленский заявил о важных решениях до Нового года
Зеленский заявил о важных решениях до Нового года
16:34 948
От Сызрани до Крыма: Украина нанесла удары по объектам россиян
От Сызрани до Крыма: Украина нанесла удары по объектам россиян обновлено 16:08
16:08 3469
На Запорожской АЭС перемирие между Украиной и Россией
На Запорожской АЭС перемирие между Украиной и Россией
15:38 1489
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
Украинцы ударили по российским спецназовцам в Донецкой области
15:14 2277
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане?
Вырастут ли цены на коммунальные услуги и интернет в Азербайджане? Ответ от экономиста
14:55 2206
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом»
Нетаньяху летит к Трампу за «зеленым светом» обновлено 14:35
14:35 2543
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 6179

