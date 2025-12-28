Посол Мустафаев: Год был непростой для отношений Азербайджана и России

По сообщению АзерТАдж, во встрече, которая состоялась в посольстве Азербайджана в России, приняли участие ученые и преподаватели ведущих вузов Москвы, представители искусства и культурных центров, азербайджанская и российская интеллигенция, работающая в различных сферах.

В Москве по инициативе посольства Азербайджана в России состоялась встреча с представителями азербайджанской и российской интеллигенции.

Выступая на встрече, посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев заявил, что уходящий год был непростым для двусторонних отношений. Трагедия с самолетом авиакомпании AZAL оказала влияние на эти отношения. Вместе с тем, несмотря на это, связи между Азербайджаном и Россией продолжили развиваться в экономической и гуманитарной сферах. По другим направлениям также не наблюдалось какого-либо замедления или спада, заявил посол.

Рахман Мустафаев выразил благодарность представителям азербайджанской общины, проживающей в России, а также российской интеллигенции, подчеркнув, что именно их усилия и реализуемые ими проекты внесли вклад в устойчивое развитие двустороннего сотрудничества в указанных областях.

Посол также проинформировал участников о приоритетных направлениях азербайджано-российских двусторонних отношений в 2026 году.