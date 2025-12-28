Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием

Издание напоминает, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с Дональдом Трампом во Флориде, чтобы обсудить новый «мирный план» из 20 пунктов по прекращению войны, который, по заявлению Зеленского, «готов на 90%». Однако заявления Трампа показывают, что он не верит в потенциал плана. Трамп уже дал понять, что без его одобрения договоренностей не будет.

Президент РФ Владимир Путин почти не изменил свою позицию по войне в Украине, и нежелание России принять «мирный план» станет испытанием для президента США Дональда Трампа, пишет Sky News.

Версия «мирного плана» из 20 пунктов, разработанная в Киеве, включает компромиссы, Зеленский заявлял о «хорошей беседе» со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером.

«Пока все выглядит многообещающе, но относительное молчание Москвы говорит об обратном», — отмечает издание.

Российские чиновники сделали несколько «оптимистичных заявлений», но они были сдержанными и минимальными. Кремль не демонстрирует готовности к компромиссам и по-прежнему «настаивает на своих требованиях, поэтому нет особых надежд, что ситуация изменится», говорится в публикации.

Аналитики считают, что президент РФ Владимир Путин видит для себя выгодную ситуацию — ослабление единства Запада и потепление отношений с Вашингтоном — и не спешит идти на уступки.

«Путин наслаждается благосклонностью Трампа, перестраивающего отношения с США в пользу Москвы, и он чувствует возможность для реализации территориальных амбиций. Антагонизм между США и европейскими союзниками — это лишь еще одно преимущество для Путина в сложившейся ситуации», - отмечает Sky News.

Ранее сообщалось, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся во Флориде в воскресенье, 28 декабря, чтобы согласовать план окончания войны в Украине. Однако стороны сталкиваются с серьезными разногласиями по ключевым вопросам.

19 декабря во время прямой линии президент РФ заявлял, что мирное соглашение должно основываться на условиях, выдвинутых им в 2024 году: вывод украинских войск со всех территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также официальный отказ Киева от вступления в НАТО.