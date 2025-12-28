USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран назвал дезинформацией утверждения лидера оппозиции Озгюра Озеля о том, что 15 декабря влетевший в турецкое воздушное пространство беспилотник был сбит с опозданием.

В интервью газете Cumhuriyet лидер основной оппозиционной турецкой партии утверждал, что «полномочия о принятии решения по уничтожению БПЛА принадлежат Эрдогану, однако соответствующего решения не было в течение двух часов и пяти минут с момента обнаружения беспилотника», хотя сразу после выявления объекта в 50 км от границы Турции в небо были подняты истребители F-16 с натовских баз в Конье и Эскишехире. Озель заявлял, что беспилотник был сбит звеном, поднятым по тревоге с американской авиабазы Инджирлик на юге Турции.

«В интервью одной из газет лидер Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель высказался по поводу сбитого беспилотника, сославшись на президента Эрдогана, однако его утверждения не соответствуют действительности и носят явный дезинформационный характер. Рекомендую ему… учитывать заявления официальных властей», - сказал Дуран.

Ранее утверждения Озеля опроверг Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана. «Утверждения о том, что БПЛА был сбит с опозданием из-за ожидания указаний от нашего президента или из-за опасений по поводу его происхождения, являются явной дезинформацией. …В соответствии с Директивой о правилах применения вооруженных сил полномочия на уничтожение целей принадлежат генеральному штабу, в тот день они были без промедления переданы им командованию ВВС», - говорится в сообщении центра.

По данным Минобороны Турции, 15 декабря был обнаружен и впоследствии сбит в безопасной зоне беспилотник, следовавший в воздушное пространство республики со стороны Черного моря. Его обломки пока не найдены из-за их фрагментации на очень мелкие части на большой территории.

