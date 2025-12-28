Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля

В интервью газете Cumhuriyet лидер основной оппозиционной турецкой партии утверждал, что «полномочия о принятии решения по уничтожению БПЛА принадлежат Эрдогану, однако соответствующего решения не было в течение двух часов и пяти минут с момента обнаружения беспилотника», хотя сразу после выявления объекта в 50 км от границы Турции в небо были подняты истребители F-16 с натовских баз в Конье и Эскишехире. Озель заявлял, что беспилотник был сбит звеном, поднятым по тревоге с американской авиабазы Инджирлик на юге Турции.

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран назвал дезинформацией утверждения лидера оппозиции Озгюра Озеля о том, что 15 декабря влетевший в турецкое воздушное пространство беспилотник был сбит с опозданием.

«В интервью одной из газет лидер Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель высказался по поводу сбитого беспилотника, сославшись на президента Эрдогана, однако его утверждения не соответствуют действительности и носят явный дезинформационный характер. Рекомендую ему… учитывать заявления официальных властей», - сказал Дуран.

Ранее утверждения Озеля опроверг Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана. «Утверждения о том, что БПЛА был сбит с опозданием из-за ожидания указаний от нашего президента или из-за опасений по поводу его происхождения, являются явной дезинформацией. …В соответствии с Директивой о правилах применения вооруженных сил полномочия на уничтожение целей принадлежат генеральному штабу, в тот день они были без промедления переданы им командованию ВВС», - говорится в сообщении центра.

По данным Минобороны Турции, 15 декабря был обнаружен и впоследствии сбит в безопасной зоне беспилотник, следовавший в воздушное пространство республики со стороны Черного моря. Его обломки пока не найдены из-за их фрагментации на очень мелкие части на большой территории.