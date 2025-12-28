USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами

В ходе войны между Украиной и РФ российская сторона придает большое значение установлению контроля над городом Гуляйполе в Запорожской области. С этой целью, как сообщается, туда перебрасываются дополнительные резервы, а инфраструктура города подвергается интенсивным ударам. Войска РФ пытаются разрушить все здания в городе. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, наиболее сложная обстановка сохраняется в районе Гуляйполя и на Гуляйпольском направлении в целом. Также напряженная ситуация фиксируется на Александровском направлении.

Волошин сообщил, что за Гуляйполе продолжаются ожесточенные бои. Российские подразделения предпринимают попытки проникновения в город, однако украинские силы заявляют о сдерживании и нанесении потерь наступающим группам.

Как отметил спикер, несмотря на потери, штурмовые действия продолжаются, включая попытки переброски резервов, в том числе с других направлений, таких как Вербовое, для усиления позиций в районе Гуляйполя.

По словам Волошина, за прошедшие сутки в самом населенном пункте было зафиксировано около двух десятков боевых столкновений.

Он также сообщил, что удары наносятся с применением беспилотников и авиации, включая управляемые авиационные бомбы. По его словам, целью является разрушение зданий и укреплений в городе. При этом он подчеркнул, что украинские подразделения продолжают находиться как в самом Гуляйполе, так и на его западных окраинах.

Волошин заявил, что сообщения российской стороны об установлении контроля над Гуляйполем не соответствуют действительности.

По его словам, активные действия вокруг города свидетельствуют о его стратегическом значении, поскольку Гуляйполе является крупнейшим населенным пунктом в этом районе и важным логистическим узлом, откуда пролегают маршруты в направлении Запорожья и Днепропетровской области.

