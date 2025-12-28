Алавиты вышли на протесты: не обошлось без столкновений

Представители алавитов - религиозного меньшинства Сирии - в воскресенье вышли на акции протеста в прибрежных городах Латакия и Тартус, между демонстрантами и их противниками вспыхнули столкновения, сообщает Associated Press (AP).

Демонстрации начались после того, как в минувшую пятницу возле мечети алавитов в городе Хомс сработало взрывное устройство. Погибли восемь человек, 18 получили ранения. Власти не назвали подозреваемых в теракте. Алавитский шейх Газаль аль-Газали, проживающий вне Сирии, призвал выходить на улицы.

По данным AP, силам безопасности пришлось вмешаться и разводить по сторонам алавитов и их противников, чтобы рассеять толпу, служащие делали предупредительные выстрелы в воздух. Среди участников беспорядков есть пострадавшие. Также сирийские власти сообщили, что двое сотрудников сил правопорядка были ранены.