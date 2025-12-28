Решение Молдовы по Русскому дому

Власти Молдовы уведомили Россию о денонсации межправсоглашения, на основе которого работал Русский дом, - Российский центр науки и культуры в Кишиневе. Об этом заявил журналистам глава МИД Молдовы Михай Попшой.
«Российская сторона уже уведомлена, и летом, скорее всего, в конце июня - начале июля, когда истекает срок действия положений текущего соглашения, оно не будет продлено, что будет означать завершение юридического действия документа. По истечении этого срока центр больше не будет иметь законных оснований для деятельности в Республике Молдова», - сказал Попшой, добавив, что в соответствии с международным правом российская сторона должна соблюдать эти положения.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что посольство России в Кишиневе получило ноту МИД Молдовы с уведомлением о намерении прекратить действие упомянутого соглашения. По ее словам, Русский дом в Кишиневе продолжит работу до 4 июля 2026 года.
Решение о денонсации соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе уже одобрено президентом Молдовы Майей Санду. Как сообщили в правительстве страны, для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдова сможет после 4 июля 2026 года.