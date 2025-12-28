USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Решение Молдовы по Русскому дому

18:45 590

Власти Молдовы уведомили Россию о денонсации межправсоглашения, на основе которого работал Русский дом, - Российский центр науки и культуры в Кишиневе. Об этом заявил журналистам глава МИД Молдовы Михай Попшой.

«Российская сторона уже уведомлена, и летом, скорее всего, в конце июня - начале июля, когда истекает срок действия положений текущего соглашения, оно не будет продлено, что будет означать завершение юридического действия документа. По истечении этого срока центр больше не будет иметь законных оснований для деятельности в Республике Молдова», - сказал Попшой, добавив, что в соответствии с международным правом российская сторона должна соблюдать эти положения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что посольство России в Кишиневе получило ноту МИД Молдовы с уведомлением о намерении прекратить действие упомянутого соглашения. По ее словам, Русский дом в Кишиневе продолжит работу до 4 июля 2026 года.

Решение о денонсации соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе уже одобрено президентом Молдовы Майей Санду. Как сообщили в правительстве страны, для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдова сможет после 4 июля 2026 года. 

После переговоров Зеленский и Трамп созвонятся с европейцами
После переговоров Зеленский и Трамп созвонятся с европейцами обновлено 19:38
19:38 1651
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
18:23 1369
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 6925
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
18:46 752
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
17:17 1778
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 7841
Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами
Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами
18:15 1155
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
17:46 1624
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
17:15 1559
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 5654
ВСУ освободили большую часть Купянска
ВСУ освободили большую часть Купянска
14:07 4043

