Решение Молдовы по Русскому дому

Власти Молдовы уведомили Россию о денонсации межправсоглашения, на основе которого работал Русский дом, - Российский центр науки и культуры в Кишиневе. Об этом заявил журналистам глава МИД Молдовы Михай Попшой.

«Российская сторона уже уведомлена, и летом, скорее всего, в конце июня - начале июля, когда истекает срок действия положений текущего соглашения, оно не будет продлено, что будет означать завершение юридического действия документа. По истечении этого срока центр больше не будет иметь законных оснований для деятельности в Республике Молдова», - сказал Попшой, добавив, что в соответствии с международным правом российская сторона должна соблюдать эти положения.