Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонной конференции 27 декабря заявил европейским лидерам, что не ожидает принятия Россией подготовленной Киевом версии мирного плана из 20 пунктов, сообщили Financial Times (FT) два источника, проинформированных о разговоре.

Зеленский пояснил, что хочет, чтобы США «переключили свое внимание на давление на Россию».

28 декабря он встретится с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде. Как говорил украинский лидер, Киев собирается обсудить с американской стороной гарантии безопасности со стороны США и Европы, «военную составляющую», план восстановления Украины и «план последовательных действий» для успешной реализации мирного соглашения.

В разговоре с европейскими лидерами Зеленский также отметил, что Украина готова отвести войска для создания демилитаризованной зоны, если Россия сделает то же самое, но взамен Киев хочет получить надежные гарантии безопасности, где будут указаны конкретные действия его союзников в случае нарушения мира. Источник FT сообщил, что украинский президент хочет обеспечить стабильное финансирование ВСУ и поддержку противовоздушной обороны, включая присутствие европейских войск в Украине.

Зеленский представил мирный план из 20 пунктов 24 декабря. Проект включает в том числе подписание соглашения о ненападении, полный обмен пленными и совместное управление Запорожской АЭС (Киев предлагает поделить пополам контроль между США и Украиной, Вашингтон — включить в схему управления Россию и сделать Штаты главным менеджером). Также в мирный план входит проведение выборов в Украине.

Контроль над Запорожской АЭС и территориальные вопросы являются красными линиями для Украины, заявил Зеленский в преддверии встречи с Трампом. При этом он подчеркнул, что у Москвы и Киева есть шанс заключить мирное соглашение. Что касается территориальных вопросов, решения по ним будут приниматься только с учетом мнения общества. Украинский президент заявил, что готов вынести мирный план на референдум, если Москва согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней, чтобы можно было организовать голосование.

Трамп счел, что его встреча с Зеленским «пройдет хорошо», как и разговор с российским президентом Владимиром Путиным, которому американский лидер собирается позвонить «так скоро, как захочет». По оценке республиканца, есть «хорошие шансы» достичь мирного соглашения.