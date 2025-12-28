USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?

18:46 753

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонной конференции 27 декабря заявил европейским лидерам, что не ожидает принятия Россией подготовленной Киевом версии мирного плана из 20 пунктов, сообщили Financial Times (FT) два источника, проинформированных о разговоре.

Зеленский пояснил, что хочет, чтобы США «переключили свое внимание на давление на Россию».

28 декабря он встретится с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде. Как говорил украинский лидер, Киев собирается обсудить с американской стороной гарантии безопасности со стороны США и Европы, «военную составляющую», план восстановления Украины и «план последовательных действий» для успешной реализации мирного соглашения.

В разговоре с европейскими лидерами Зеленский также отметил, что Украина готова отвести войска для создания демилитаризованной зоны, если Россия сделает то же самое, но взамен Киев хочет получить надежные гарантии безопасности, где будут указаны конкретные действия его союзников в случае нарушения мира. Источник FT сообщил, что украинский президент хочет обеспечить стабильное финансирование ВСУ и поддержку противовоздушной обороны, включая присутствие европейских войск в Украине.

Зеленский представил мирный план из 20 пунктов 24 декабря. Проект включает в том числе подписание соглашения о ненападении, полный обмен пленными и совместное управление Запорожской АЭС (Киев предлагает поделить пополам контроль между США и Украиной, Вашингтон — включить в схему управления Россию и сделать Штаты главным менеджером). Также в мирный план входит проведение выборов в Украине.

Контроль над Запорожской АЭС и территориальные вопросы являются красными линиями для Украины, заявил Зеленский в преддверии встречи с Трампом. При этом он подчеркнул, что у Москвы и Киева есть шанс заключить мирное соглашение. Что касается территориальных вопросов, решения по ним будут приниматься только с учетом мнения общества. Украинский президент заявил, что готов вынести мирный план на референдум, если Москва согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней, чтобы можно было организовать голосование.

Трамп счел, что его встреча с Зеленским «пройдет хорошо», как и разговор с российским президентом Владимиром Путиным, которому американский лидер собирается позвонить «так скоро, как захочет». По оценке республиканца, есть «хорошие шансы» достичь мирного соглашения.

После переговоров Зеленский и Трамп созвонятся с европейцами
После переговоров Зеленский и Трамп созвонятся с европейцами обновлено 19:38
19:38 1654
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
18:23 1371
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 6925
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
18:46 754
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
17:17 1779
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 7841
Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами
Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами
18:15 1156
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
17:46 1624
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
17:15 1560
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 5654
ВСУ освободили большую часть Купянска
ВСУ освободили большую часть Купянска
14:07 4043

ЭТО ВАЖНО

После переговоров Зеленский и Трамп созвонятся с европейцами
После переговоров Зеленский и Трамп созвонятся с европейцами обновлено 19:38
19:38 1654
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
18:23 1371
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 6925
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
18:46 754
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
17:17 1779
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 7841
Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами
Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами
18:15 1156
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
17:46 1624
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
17:15 1560
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 5654
ВСУ освободили большую часть Купянска
ВСУ освободили большую часть Купянска
14:07 4043
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться