Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Средиземное море без американских боевых кораблей

18:52

Военно-морские силы США на данный момент не располагают ни одним из боевых кораблей в акватории Средиземного моря, это следует из данных Военно-морского института США.

До декабря в Средиземноморье находился единственный американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius, который на постоянной основе размещается на базе Рота в Испании. По данным 6-го оперативного флота США, в начале текущего месяца он участвовал в совместных учениях с ВМС Марокко уже в Атлантике.

Как сообщали ВМС США, 26 декабря были нанесены удары крылатыми ракетами с борта эсминца по целям ИГИЛ в Нигерии.

Находившиеся ранее в Средиземном море корабли, в том числе авианосец USS Gerald Ford и три эсминца, в ноябре были направлены в район Карибского моря к северу от Венесуэлы для усиления американской корабельной группировки. На данный момент она состоит из 11 боевых кораблей.

После переговоров Зеленский и Трамп созвонятся с европейцами
После переговоров Зеленский и Трамп созвонятся с европейцами обновлено 19:38
19:38 1655
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
18:23 1373
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 6926
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
18:46 755
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
17:17 1780
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 7841
Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами
Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами
18:15 1156
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
17:46 1624
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
17:15 1561
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 5654
ВСУ освободили большую часть Купянска
ВСУ освободили большую часть Купянска
14:07 4043

