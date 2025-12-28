USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Китай модернизирует производство ядерных боеголовок

19:06 225

Китай стремительно модернизирует сеть секретных объектов, используемых для производства компонентов боеголовок, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на спутниковые снимки, проанализированные экспертами.

Модернизация происходит на фоне активизации Пекином усилий по обеспечению возможности дать более быстрый ответ на потенциальную атаку, утверждает газета. Как правило, отмечает издание, внимание исследователей сосредоточено на сотнях ракетных шахт в отдаленной пустынной местности на севере Китая, однако последние снимки менее изученных объектов демонстрируют работу Пекина над обновлением мест размещения ядерного арсенала.

«Уровень изменений, которые мы наблюдаем примерно с 2019 года по сегодняшний день, вероятно, более масштабен, чем все, что мы когда-либо видели», — говорит Ренни Бабиарц — эксперт, руководивший анализом снимков. Наиболее активная стадия расширения началась в 2021 году, отмечает издание.

На снимках же, как пишет WP, изображены шесть ключевых для Китая объектов, участвующих в производстве боеголовок. Анализом фотографий занимались венская организация Open Nuclear Network (ONN) и лондонская некоммерческая организация Центр верификационных исследований, обучения и информации (VERTIC). Аналитики сопоставили снимки с отчетами, в том числе с рассекреченными правительственными документами, научными статьями. Также они изучили схемы передвижения военной техники на китайских объектах.

Программа модернизации включает в себя масштабное обновление предприятий, которые, как предполагают аналитики, проектируют и производят плутониевые сердечники для боеголовок, а также заводов, выпускающих взрывчатые вещества, используемые для инициирования ядерных реакций.

После переговоров Зеленский и Трамп созвонятся с европейцами
После переговоров Зеленский и Трамп созвонятся с европейцами обновлено 19:38
19:38 1656
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
18:23 1373
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 6926
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
18:46 756
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
17:17 1780
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 7842
Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами
Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами
18:15 1156
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
17:46 1624
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
17:15 1562
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 5654
ВСУ освободили большую часть Купянска
ВСУ освободили большую часть Купянска
14:07 4043

ЭТО ВАЖНО

После переговоров Зеленский и Трамп созвонятся с европейцами
После переговоров Зеленский и Трамп созвонятся с европейцами обновлено 19:38
19:38 1656
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
18:23 1373
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 6926
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
18:46 756
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
17:17 1780
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 7842
Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами
Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами
18:15 1156
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
17:46 1624
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
17:15 1562
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 5654
ВСУ освободили большую часть Купянска
ВСУ освободили большую часть Купянска
14:07 4043
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться