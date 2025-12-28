Китай модернизирует производство ядерных боеголовок

Модернизация происходит на фоне активизации Пекином усилий по обеспечению возможности дать более быстрый ответ на потенциальную атаку, утверждает газета. Как правило, отмечает издание, внимание исследователей сосредоточено на сотнях ракетных шахт в отдаленной пустынной местности на севере Китая, однако последние снимки менее изученных объектов демонстрируют работу Пекина над обновлением мест размещения ядерного арсенала.

«Уровень изменений, которые мы наблюдаем примерно с 2019 года по сегодняшний день, вероятно, более масштабен, чем все, что мы когда-либо видели», — говорит Ренни Бабиарц — эксперт, руководивший анализом снимков. Наиболее активная стадия расширения началась в 2021 году, отмечает издание.

На снимках же, как пишет WP, изображены шесть ключевых для Китая объектов, участвующих в производстве боеголовок. Анализом фотографий занимались венская организация Open Nuclear Network (ONN) и лондонская некоммерческая организация Центр верификационных исследований, обучения и информации (VERTIC). Аналитики сопоставили снимки с отчетами, в том числе с рассекреченными правительственными документами, научными статьями. Также они изучили схемы передвижения военной техники на китайских объектах.

Программа модернизации включает в себя масштабное обновление предприятий, которые, как предполагают аналитики, проектируют и производят плутониевые сердечники для боеголовок, а также заводов, выпускающих взрывчатые вещества, используемые для инициирования ядерных реакций.