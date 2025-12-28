USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

США стали «настоящей ООН»

считает Трамп
19:19 192

Соединенные Штаты при администрации Дональда Трампа играют активную роль в урегулировании конфликтов, чем должна заниматься и Организация Объединенных Наций (ООН), заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

В посте Трамп объявил о прекращении боев между Таиландом и Камбоджей. Накануне стороны подписали соответствующее соглашение. По мнению Трампа, достижение договоренности о прекращении огня между Бангкоком и Пномпенем произошло «быстро и решительно, как и должно быть в подобных ситуациях».

«Со всеми войнами и конфликтами, которые я уладил и прекратил за последние одиннадцать месяцев, восемь, возможно, Соединенные Штаты стали настоящей Организацией Объединенных Наций, которая оказала очень мало помощи в них, включая катастрофу, которая в настоящее время происходит между Россией и Украиной. Организация Объединенных Наций должна начать проявлять активность и принимать участие в обеспечении мира во всем мире!» — написал Трамп.

Президент США не раз критиковал ООН за бездействие в разрешении конфликтов.

После переговоров Зеленский и Трамп созвонятся с европейцами
После переговоров Зеленский и Трамп созвонятся с европейцами обновлено 19:38
19:38 1657
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
18:23 1375
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 6927
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
18:46 756
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
17:17 1780
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 7843
Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами
Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами
18:15 1157
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
17:46 1627
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
17:15 1564
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 5654
ВСУ освободили большую часть Купянска
ВСУ освободили большую часть Купянска
14:07 4045

ЭТО ВАЖНО

После переговоров Зеленский и Трамп созвонятся с европейцами
После переговоров Зеленский и Трамп созвонятся с европейцами обновлено 19:38
19:38 1657
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
18:23 1375
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 6927
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
18:46 756
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
17:17 1780
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 7843
Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами
Ожесточенные бои в Гуляйполе: город стирается ударами
18:15 1157
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
17:46 1627
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
17:15 1564
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 5654
ВСУ освободили большую часть Купянска
ВСУ освободили большую часть Купянска
14:07 4045
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться