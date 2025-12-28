США стали «настоящей ООН»

Соединенные Штаты при администрации Дональда Трампа играют активную роль в урегулировании конфликтов, чем должна заниматься и Организация Объединенных Наций (ООН), заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

В посте Трамп объявил о прекращении боев между Таиландом и Камбоджей. Накануне стороны подписали соответствующее соглашение. По мнению Трампа, достижение договоренности о прекращении огня между Бангкоком и Пномпенем произошло «быстро и решительно, как и должно быть в подобных ситуациях».

«Со всеми войнами и конфликтами, которые я уладил и прекратил за последние одиннадцать месяцев, восемь, возможно, Соединенные Штаты стали настоящей Организацией Объединенных Наций, которая оказала очень мало помощи в них, включая катастрофу, которая в настоящее время происходит между Россией и Украиной. Организация Объединенных Наций должна начать проявлять активность и принимать участие в обеспечении мира во всем мире!» — написал Трамп.

Президент США не раз критиковал ООН за бездействие в разрешении конфликтов.