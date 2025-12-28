USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Новость дня
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Израиль вводит в строй лазерную систему ПВО

28 декабря 2025, 19:48 2384

Министерство обороны еврейского государства передало Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) первую установку передовой системы ПВО Iron Beam ("Железный луч"), основанную на использовании лазерных технологий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство обороны Израиля передало ЦАХАЛ первую боевую лазерную установку высокой мощности Iron Beam. Система, доказавшая свою эффективность в отношении различных угроз в ходе обширной серии испытаний, во время которой она успешно перехватывала ракеты, минометные снаряды и беспилотные летательные аппараты, будет интегрирована в ВВС Израиля и включена в многоуровневую систему противовоздушной обороны Израиля в качестве дополнения к системам "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец" ("Стрела")", - говорится в заявлении. В ведомстве отметили, что Iron Beam представляет собой "глобальный технологический и инженерный прорыв" и является "мощным источником лазерного излучения с уникальной электрооптической системой наведения", что позволяет "перехватывать широкий спектр целей на существенной дальности с максимальной точностью и превосходной эффективностью при ничтожно малых затратах".

Генеральный директор Минобороны Израиля Амир Барам отметил, что "поставка первой системы Iron Beam ВВС Израиля, а также нахождение в производстве многочисленных дополнительных установок знаменует собой завершение начального этапа и переход от разработки к серийному производству". "Это лишь начало технологической революции, и, продолжая производство, мы (Израиль - прим.) продвигаем разработку систем противовоздушной обороны следующего поколения для наземного и воздушного применения", - добавил он. Высказывания Барама распространила пресс-служба МО Израиля.

Система Iron Beam изначально предназначена для перехвата ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов при помощи лазерного луча. Впервые планы по модернизации системы противоракетной обороны Израиля озвучил в 2022 году занимавший в тот момент пост премьер-министра страны Нафтали Беннет. Тогда он предложил создать оборонительную "лазерную стену", которая смогла бы заменить большое количество ракет-перехватчиков и стать более дешевой альтернативой традиционным системам ПВО.

Туск: США впервые готовы направить войска в Украину
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину обновлено 18:49
18:49 2032
Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
18:09 1437
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
17:37 381
Сколько нужно денег на новогодний стол?
Сколько нужно денег на новогодний стол?
17:22 1287
Танкер «Кельбаджар» свободен
Танкер «Кельбаджар» свободен обновлено 17:08
17:08 3913
В Азербайджане создается новое агентство
В Азербайджане создается новое агентство указ президента Ильхама Алиева
16:45 3149
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
16:29 1984
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
16:27 404
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
16:16 738
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 2646
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 2978

ЭТО ВАЖНО

Туск: США впервые готовы направить войска в Украину
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину обновлено 18:49
18:49 2032
Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
18:09 1437
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
17:37 381
Сколько нужно денег на новогодний стол?
Сколько нужно денег на новогодний стол?
17:22 1287
Танкер «Кельбаджар» свободен
Танкер «Кельбаджар» свободен обновлено 17:08
17:08 3913
В Азербайджане создается новое агентство
В Азербайджане создается новое агентство указ президента Ильхама Алиева
16:45 3149
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
16:29 1984
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
16:27 404
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
16:16 738
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 2646
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 2978
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться