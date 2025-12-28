«Союз» отправил в космос иранские спутники

Россия запустила в космос три иранских спутника, сообщает Reuters в воскресенье, 28 декабря.

Российская ракета «Союз» с иранскими спутниками «Каусар», «Пая» и «Зафар-2» стартовала с космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке и вышла на низкую околоземную орбиту на высоте около 500 километров.

По сообщению Ирана, запущенные спутники предназначены для сбора данных об окружающей среде, необходимой для сельского хозяйства и отслеживания стихийных бедствий.

В прошлом Иран запускал в космос несколько спутников. Тегеран утверждает, что программа носит исключительно мирный характер и не используется в военных целях.

23 декабря в компании «Главкосмос» сообщили, что помимо двух космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Аист-2Т» на орбиту отправятся 50 малых российских и зарубежных космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.