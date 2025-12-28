USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

В Германии потребовали передать Украине ракеты Taurus

21:12 264

Канцлера Германии Фридриха Мерца призвали передать Украине ракеты Taurus. С таким требованием выступил вице-председатель немецкого парламента и бывший глава партии «Зеленые» Омид Нурипур, передает газета Berliner Morgenpost.

Нурипур заявил, что недостаточно поддерживать Украину по телефону и потребовал от главы немецкого правительства оказать ей реальную военную помощь. «Хорошо, что канцлер Мерц претендует на роль лидера Германии. Мерц должен теперь придерживаться того, чего он справедливо требовал, находясь в оппозиции, и расчистить путь для поставок ракет Taurus», — сказал политик.

Кроме того, он призвал усилить давление на президента России Владимира Путина.

Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране ФОТО
21:24 91
Разговор Трампа и Путина вызвал тревогу в Киеве
Разговор Трампа и Путина вызвал тревогу в Киеве обновлено 21:34
21:34 2930
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
18:23 2627
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 7590
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
18:46 1739
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
17:17 2610
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 8142
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя обновлено 19:58
19:58 2276
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
17:46 2476
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
Путин позиции не меняет. А Трамп перед испытанием
17:15 2136
США и Турция прижали к стенке Вучича?
США и Турция прижали к стенке Вучича? еще один вопрос
02:52 5842

