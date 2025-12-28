USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране

Руководство Федерации дзюдо Азербайджана и знаменитые дзюдоисты встретились в Шабране с участниками седьмого зимнего лагеря «Карабахские школы-побратимы».

На встрече присутствовали вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли, президент Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, глава Judo Club 2021 Азер Аскеров, олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров, чемпионы Европы Рустам Оруджев и Орхан Сафаров и другие.

В ходе встречи, организованной Общественным союзом поддержки семей шехидов «Зяфяр», Культурным центром азербайджанцев в Швейцарии и «Воскресной Карабахской школой», функционирующей во французском Нанте, а также при участии Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, чемпионы пообщались с участниками лагеря, поделились своим жизненным и спортивным опытом.

Во время встречи участнице лагеря, юной дзюдоистке, дочери Героя Отечественной войны Мехраба Нифталиева и чемпионке Азербайджана Ляман Нифталиевой было подарено кимоно. 

В завершение инициатор встречи Азер Аскеров вручил памятные подарки всем участникам лагеря.

Лагерь был организован в оздоровительном центре Shabran Wellbeing Resort. В нем принимали участие дети шехидов и учащиеся «Воскресной Карабахской школы» в Нанте. В рамках лагеря были организованы различные образовательные тренинги, интеллектуальные игры, культурные и спортивные мероприятия. Второй этап лагеря планируется провести во Франции летом 2026 года.

