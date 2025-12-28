Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране

Руководство Федерации дзюдо Азербайджана и знаменитые дзюдоисты встретились в Шабране с участниками седьмого зимнего лагеря « Карабах ские школы-побратимы».

На встрече присутствовали вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли, президент Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, глава Judo Club 2021 Азер Аскеров, олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров, чемпионы Европы Рустам Оруджев и Орхан Сафаров и другие.

В ходе встречи, организованной Общественным союзом поддержки семей шехидов «Зяфяр», Культурным центром азербайджанцев в Швейцарии и «Воскресной Карабахской школой», функционирующей во французском Нанте, а также при участии Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, чемпионы пообщались с участниками лагеря, поделились своим жизненным и спортивным опытом.

Во время встречи участнице лагеря, юной дзюдоистке, дочери Героя Отечественной войны Мехраба Нифталиева и чемпионке Азербайджана Ляман Нифталиевой было подарено кимоно.