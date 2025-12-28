USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

«Платиновый пакет» для Украины

21:44 1354

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским планирует представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает CNN.

По утверждению собеседника издания, Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности, которые будут поддерживаться США. Он также называет этот пакет «платиновым стандартом» того, что Вашингтон может предложить Украине.

«Это самый надежный пакет протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень сильный пакет», – заявил другой высокопоставленный американский чиновник.

Что именно США обещают Украине, собеседники телеканала не уточнили. Однако, по их словам, получается, что американские гарантии «позволят сдерживать дальнейшую российскую агрессию, создавать механизмы урегулирования конфликтов и мониторить окончательное мирное соглашение». Они также будут предусматривать последствия для России, если она нарушит соглашение.

При этом, отмечает издание, Трамп считает, что сможет заставить Москву принять гарантии, а чиновники также заявили, что Россия выразила готовность к вступлению Украины в Европейский союз в рамках любого мирного соглашения.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Майами, чтобы провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Далее запланированы совместные заявления президентов и телефонный разговор с лидерами Европы.

Очереди за азербайджанским бензином в Армении
Очереди за азербайджанским бензином в Армении
23:15 120
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно обновлено 22:10
22:10 5473
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот
18:58 5331
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране ФОТО
21:24 671
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
18:23 3499
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 8153
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
18:46 2344
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
17:17 3207
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 8397
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя обновлено 19:58
19:58 2907
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
17:46 3068

ЭТО ВАЖНО

Очереди за азербайджанским бензином в Армении
Очереди за азербайджанским бензином в Армении
23:15 120
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно обновлено 22:10
22:10 5473
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот
18:58 5331
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране ФОТО
21:24 671
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
18:23 3499
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
11:35 8153
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
18:46 2344
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
17:17 3207
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
03:20 8397
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя обновлено 19:58
19:58 2907
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
17:46 3068
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться