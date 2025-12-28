«Платиновый пакет» для Украины

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским планирует представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает CNN.

По утверждению собеседника издания, Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности, которые будут поддерживаться США. Он также называет этот пакет «платиновым стандартом» того, что Вашингтон может предложить Украине.

«Это самый надежный пакет протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень сильный пакет», – заявил другой высокопоставленный американский чиновник.

Что именно США обещают Украине, собеседники телеканала не уточнили. Однако, по их словам, получается, что американские гарантии «позволят сдерживать дальнейшую российскую агрессию, создавать механизмы урегулирования конфликтов и мониторить окончательное мирное соглашение». Они также будут предусматривать последствия для России, если она нарушит соглашение.

При этом, отмечает издание, Трамп считает, что сможет заставить Москву принять гарантии, а чиновники также заявили, что Россия выразила готовность к вступлению Украины в Европейский союз в рамках любого мирного соглашения.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Майами, чтобы провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Далее запланированы совместные заявления президентов и телефонный разговор с лидерами Европы.