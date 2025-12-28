Судьбоносные для Украины переговоры Зеленского и Трампа

В беседе с журналистами возле резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, перед переговорами с президентом Зеленским, президент США заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин серьезно настроен на установление мира с Украиной.

В начале встречи американский президент заявил, что контуры сделки по Украине уже разработаны.

«Сегодня у нас будет отличная встреча. Я действительно верю, что у нас есть все предпосылки для сделки», — сказал Трамп журналистам. Он считает, что будущая сделка будет выгодна для обеих воюющих сторон. И Россия, и Украина настроены на урегулирование конфликта, подчеркнул Дональд Трамп. Он добавил, что стороны находятся на финальном этапе переговоров, и «либо это прекратится, либо продлится очень долго».

«Никто не знает, что будет в соглашении о гарантиях безопасности, но оно точно будет подписано», — заявил Трамп.

Президент США заявил, что у него нет крайнего срока по прекращению войны в Украине, стороны продолжат переговоры. «У меня нет крайнего срока. Вы знаете, какой у меня крайний срок — закончить войну», — сказал Трамп.

Он заявил, что американская и украинская стороны продолжат переговоры. «Они сложные, но не настолько», — заявил американский президент. Он подтвердил, что снова позвонит Владимиру Путину после встречи с Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, страны Европы будут в значительной степени вовлечены в поддержание мира в Украине. Решение по использованию замороженных активов Европой еще не принято, сказал он.

Трамп считает, что Россия настроена серьезно на мир. Украина тоже наносит удары по России, заявил он. «Я не думаю, что взрывы в России — это дело рук Конго или США», - сказал Трамп.

Президент Украины поблагодарил президента США за гостеприимство и сказал, что надеется, что переговоры «принесут мир как можно скорее». Зеленский сообщил, что украинская и американская команды работали над планом из 20 пунктов, и сегодняшняя встреча будет посвящена обсуждению стратегий продвижения этого плана.

Украинского президента спросили, считает ли он, что от Киева потребуются территориальные уступки. Зеленский уклонился от ответа, отметив лишь, что этот вопрос будет обсуждаться сегодня.

Затем президенты США и Украины приступили к закрытой части переговоров.