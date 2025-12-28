USD 1.7000
Мирзоян анонсировал старт крупного проекта с США

22:49 428

Строительство инфраструктуры проекта TRIPP начнется во второй половине 2026 года. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, работы по проекту ведутся в активном режиме, а армянская сторона заинтересована в скорейшей деблокаде и задействовании инфраструктуры TRIPP. В качестве первоочередного элемента он назвал железную дорогу.

Мирзоян отметил, что реализация железнодорожного сообщения позволит Армении наладить выход на внешние рынки, расширить экспортно-импортные возможности, а также обеспечит транзит через территорию страны, в том числе для Азербайджана и третьих государств, включая страны Центральной Азии и Европы.

Глава МИД сообщил, что с американской стороной продолжается интенсивная работа по уточнению условий проекта, а также прав и обязанностей сторон. По его словам, первый проектный документ может быть подготовлен в ближайшие дни или недели.

Договоренность о реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) была достигнута между лидерами Армении, США и Азербайджана — Николом Пашиняном, Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым — и закреплена трехсторонней декларацией, подписанной в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

Ранее, 10 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что право на развитие железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, а также нефте- и газопроводов и волоконно-оптических кабелей получит армяно-американское совместное предприятие TRIPP Company, которое будет зарегистрировано в Армении. Начало этапа реализации и строительства запланировано на 2026 год.

