USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Очереди за азербайджанским бензином в Армении

28 декабря 2025, 23:15 2150

Закупка азербайджанского бензина является выгодной для граждан Армении. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в эфире Общественного телевидения.

По его словам, ему известно о случаях очередей за азербайджанским топливом.

«Мир установлен, есть попытки сотрудничества, однако это не означает, что весь необходимый путь уже пройден», — отметил Мирзоян.

Напомним, в ночь на 19 декабря около 01:00 грузовой поезд «Азербайджанских железных дорог» доставил на станцию Бёюк-Кесик 22 вагона с 1 220 тоннами автомобильного бензина марки АИ-95. Позднее состав транзитом через территорию Грузии прибыл в Армению. Договоренность о поставке топлива была достигнута 28 ноября в Габале по итогам встречи вице-премьеров Азербайджана Шахина Мустафаева и Армении Мгера Григоряна.

Кроме того, в ноябре текущего года зерно из Казахстана и России также было доставлено в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

Очереди за азербайджанским бензином в Армении
Очереди за азербайджанским бензином в Армении
28 декабря 2025, 23:15 2151
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно обновлено 22:10
28 декабря 2025, 22:10 6748
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот
28 декабря 2025, 18:58 6407
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране ФОТО
28 декабря 2025, 21:24 939
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 4002
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
28 декабря 2025, 11:35 8526
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
28 декабря 2025, 18:46 2695
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
28 декабря 2025, 17:17 3587
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
28 декабря 2025, 03:20 8597
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя обновлено 19:58
28 декабря 2025, 19:58 3283
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
28 декабря 2025, 17:46 3512

ЭТО ВАЖНО

Очереди за азербайджанским бензином в Армении
Очереди за азербайджанским бензином в Армении
28 декабря 2025, 23:15 2151
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно обновлено 22:10
28 декабря 2025, 22:10 6748
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот
28 декабря 2025, 18:58 6407
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране ФОТО
28 декабря 2025, 21:24 939
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 4002
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
28 декабря 2025, 11:35 8526
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
28 декабря 2025, 18:46 2695
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
28 декабря 2025, 17:17 3587
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
28 декабря 2025, 03:20 8597
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя обновлено 19:58
28 декабря 2025, 19:58 3283
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
28 декабря 2025, 17:46 3512
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться