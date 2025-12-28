Очереди за азербайджанским бензином в Армении

Закупка азербайджанского бензина является выгодной для граждан Армении. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в эфире Общественного телевидения.

По его словам, ему известно о случаях очередей за азербайджанским топливом.

«Мир установлен, есть попытки сотрудничества, однако это не означает, что весь необходимый путь уже пройден», — отметил Мирзоян.

Напомним, в ночь на 19 декабря около 01:00 грузовой поезд «Азербайджанских железных дорог» доставил на станцию Бёюк-Кесик 22 вагона с 1 220 тоннами автомобильного бензина марки АИ-95. Позднее состав транзитом через территорию Грузии прибыл в Армению. Договоренность о поставке топлива была достигнута 28 ноября в Габале по итогам встречи вице-премьеров Азербайджана Шахина Мустафаева и Армении Мгера Григоряна.

Кроме того, в ноябре текущего года зерно из Казахстана и России также было доставлено в Армению транзитом через территорию Азербайджана.