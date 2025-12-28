USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Вертолeты столкнулись в воздухе

видео
28 декабря 2025, 23:59 1108

Два вертолета Enstrom F-28A и Enstrom 280C столкнулись в воздухе в городе Хаммонтоне в Нью-Джерси. В результате погиб один человек. Еще один был обнаружен среди обломков, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает NBC News.

Столкновение произошло около 11:25 (20:25 по Баку) недалеко от аэропорта Хаммонтона, сообщил начальник полиции города Кевин Фриел. По данным Федерального управления гражданской авиации, в каждом вертолете находился только один пилот.

Оба вертолета рухнули на землю после столкновения, один из них загорелся. На место происшествия прибыли пожарные, полиция и скорая помощь. Пострадавший был доставлен в больницу. Расследование причин происшествия возглавит Национальный совет по безопасности на транспорте.

Очереди за азербайджанским бензином в Армении
Очереди за азербайджанским бензином в Армении
28 декабря 2025, 23:15 2151
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно обновлено 22:10
28 декабря 2025, 22:10 6750
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот
28 декабря 2025, 18:58 6409
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране ФОТО
28 декабря 2025, 21:24 939
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 4003
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
28 декабря 2025, 11:35 8526
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
28 декабря 2025, 18:46 2695
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
28 декабря 2025, 17:17 3587
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
28 декабря 2025, 03:20 8597
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя обновлено 19:58
28 декабря 2025, 19:58 3284
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
28 декабря 2025, 17:46 3512

ЭТО ВАЖНО

Очереди за азербайджанским бензином в Армении
Очереди за азербайджанским бензином в Армении
28 декабря 2025, 23:15 2151
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно обновлено 22:10
28 декабря 2025, 22:10 6750
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот
28 декабря 2025, 18:58 6409
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране ФОТО
28 декабря 2025, 21:24 939
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 4003
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
28 декабря 2025, 11:35 8526
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
28 декабря 2025, 18:46 2695
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
28 декабря 2025, 17:17 3587
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
28 декабря 2025, 03:20 8597
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя обновлено 19:58
28 декабря 2025, 19:58 3284
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
28 декабря 2025, 17:46 3512
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться