Вертолeты столкнулись в воздухе

Два вертолета Enstrom F-28A и Enstrom 280C столкнулись в воздухе в городе Хаммонтоне в Нью-Джерси. В результате погиб один человек. Еще один был обнаружен среди обломков, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает NBC News.

Столкновение произошло около 11:25 (20:25 по Баку) недалеко от аэропорта Хаммонтона, сообщил начальник полиции города Кевин Фриел. По данным Федерального управления гражданской авиации, в каждом вертолете находился только один пилот.

Оба вертолета рухнули на землю после столкновения, один из них загорелся. На место происшествия прибыли пожарные, полиция и скорая помощь. Пострадавший был доставлен в больницу. Расследование причин происшествия возглавит Национальный совет по безопасности на транспорте.