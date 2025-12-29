В Америке резко выросло число банкротств

Это самый высокий показатель с 2010 года, годом ранее количество обанкротившихся компаний было на 17% меньше. Компании основными причинами банкротства назвали инфляцию и процентные ставки, а также торговую политику администрации президента США Дональда Трампа, которая нарушила цепочки поставок и увеличила издержки.

В 2025 году корпоративные банкротства резко выросли до уровня, сопоставимого с Великой рецессией; по меньшей мере 717 компаний подали заявление о банкротстве к декабрю, пишет The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании S&P Global Market Intelligence.

По информации издания, в первой половине 2025 года был всплеск «мегабанкротств», то есть заявлений компаний с активами более $1 млрд. C января по июнь было зарегистрировано 17 таких банкротств — это самый высокий показатель за полугодие с момента вспышки коронавируса в 2020 году.

Отличие от предыдущих лет в том, что рост числа подачи заявок особенно заметен в промышленных отраслях — у компаний, связанных с производством, строительством и транспортом, говорится в материале. На втором месте — предприятия, ориентированные на «дискреционные продукты или услуги» — то есть товары и услуги, которые желательны для потребителей, но не необходимы для их повседневной жизни, к ним относятся мода или мебель для дома.

Опрос потребительских настроений, проведенный университетом Мичигана, показал, что в ноябре этот показатель упал примерно на 28% в годовом исчислении. Поэтому «многие не спешат тратить деньги на несущественные вещи», говорится в материале.

Финансовый кризис 2007–2008 годов, также известный как кризис субстандартного ипотечного кредитования, или Великая рецессия, начался в США с коллапса на рынке недвижимости. Рецессия в США официально продолжалась с декабря 2007 года по июнь 2009 года, а глобальная рецессия, затронувшая экономики по всему миру, длилась в некоторых странах до 2011 года. Во время Великой рецессии падение ВВП по паритету покупательной способности развитых стран достигло 3,4%, а рост ВВП развивающихся экономик замедлился с 5,8% в 2008 году до 2,8% в 2009 году согласно данным Всемирного банка.