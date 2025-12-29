Россияне открыли драмтеатр в захваченном Мариуполе

В захваченном Россией в 2022 году украинском городе Мариуполь (Донецкая область) открыт драматический театр, здание которого было разбомблено в 2022 году. Об этом сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин.

По его словам, 28 декабря театр «открыл свои двери для зрителей». На церемонии открытия присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представитель президента РФ Игорь Руденя, а также народный артист России Владимир Машков.

Здание Мариупольского драматического театра было разрушено 16 марта 2022 года в ходе боевых действий. В момент происшествия в театре находились мирные жители, которые использовали его как укрытие.

Точное число погибших до сих пор неизвестно. По первоначальным данным украинских властей, число жертв составляло около 300 человек. Агентство Associated Press сообщало о возможных 600 погибших. В более позднем докладе Amnesty International была подтверждена гибель 12 человек, отмечалось, что реальное число жертв, вероятно, выше. «Власти «ДНР» утверждали об обнаружении 14 тел.