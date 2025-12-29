USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Россияне открыли драмтеатр в захваченном Мариуполе

его разбомбили в 2022 году
00:36 320

В захваченном Россией в 2022 году украинском городе Мариуполь (Донецкая область) открыт драматический театр, здание которого было разбомблено в 2022 году. Об этом сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин.

Разрушенное здание драмтеатра, февраль 2023 года
Российский военный в разрушенном драмтеатре, апрель 2022 года

По его словам, 28 декабря театр «открыл свои двери для зрителей». На церемонии открытия присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представитель президента РФ Игорь Руденя, а также народный артист России Владимир Машков.

Здание Мариупольского драматического театра было разрушено 16 марта 2022 года в ходе боевых действий. В момент происшествия в театре находились мирные жители, которые использовали его как укрытие.

Точное число погибших до сих пор неизвестно. По первоначальным данным украинских властей, число жертв составляло около 300 человек. Агентство Associated Press сообщало о возможных 600 погибших. В более позднем докладе Amnesty International была подтверждена гибель 12 человек, отмечалось, что реальное число жертв, вероятно, выше. «Власти «ДНР» утверждали об обнаружении 14 тел.

Очереди за азербайджанским бензином в Армении
Очереди за азербайджанским бензином в Армении
28 декабря 2025, 23:15 2156
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно обновлено 22:10
28 декабря 2025, 22:10 6755
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот
28 декабря 2025, 18:58 6412
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране ФОТО
28 декабря 2025, 21:24 940
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 4003
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
28 декабря 2025, 11:35 8526
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
28 декабря 2025, 18:46 2695
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
28 декабря 2025, 17:17 3589
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
28 декабря 2025, 03:20 8597
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя обновлено 19:58
28 декабря 2025, 19:58 3284
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
28 декабря 2025, 17:46 3512

ЭТО ВАЖНО

Очереди за азербайджанским бензином в Армении
Очереди за азербайджанским бензином в Армении
28 декабря 2025, 23:15 2156
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно обновлено 22:10
28 декабря 2025, 22:10 6755
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот
28 декабря 2025, 18:58 6412
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране
Олимпийские чемпионы по дзюдо на встрече с детьми шехидов в Шабране ФОТО
28 декабря 2025, 21:24 940
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 4003
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
Армения начнет поставлять в Азербайджан алюминий, фрукты, овощи…
28 декабря 2025, 11:35 8526
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
Мирный план Киева: готов ли Зеленский к отказу Москвы?
28 декабря 2025, 18:46 2695
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
28 декабря 2025, 17:17 3589
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик
Нефть падает, SOCAR откладывает планы в долгий ящик наш комментарий
28 декабря 2025, 03:20 8597
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя
ВСУ подтвердили потерю части Гуляйполя обновлено 19:58
28 декабря 2025, 19:58 3284
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
Анкара опровергает заявления Озгюра Озеля
28 декабря 2025, 17:46 3512
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться