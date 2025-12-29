Убийца четырех азербайджанцев отделался легким испугом

Суд в Одесской области вынес приговор по делу о гибели группы граждан Азербайджана на пункте пропуска «Кучурган» в феврале 2022 года.

«Думская» сообщает, что виновным признан боец местной теробороны Валерий Пронько, его осудили за убийство по неосторожности.

Издание напоминает, что трагедия произошла 26 февраля 2022 года, на третий день начала войны. В регионе действовали комендантский час. Пятеро граждан Азербайджана, которые жили в Украине, на автомобиле направлялись в Молдову. Поздно вечером они прибыли к пункту пропуска «Кучурган». В это время туда прибыли бойцы теробороны и сотрудники полиции «для проверки информации о подозрительных лицах». Когда пограничники потребовали предъявить документы, граждане Азербайджана побежали в сторону молдавской границы. Валерий Пронько открыл огонь, утверждая, что стрелял под ноги, чтобы остановить бегущих. В результате трое человек скончались на месте, один — позже скончался в больнице. Еще один был тяжело ранен и выжил.

Вначале следствие обвинило Пронько в умышленном убийстве, ему грозил пожизненный срок. Но суд переквалифицировал дело на убийство по неосторожности. Суд счел, что трагедия произошла вследствие «паники, хаоса и страха перед диверсантами в первые дни войны, а не умышленного преступления». Пронько назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.